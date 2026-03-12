Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Adelaide di Sant’Erasmo farà presto il suo ritorno a Milano, notizia che ha iniziato a circolare dopo la pubblicazione di una foto sul profilo Facebook di Vanessa Gravina. Lo scatto, condiviso dall’attrice che interpreta la contessa, ha riacceso l’attenzione dei fan e lasciato intendere che il personaggio tornerà al centro delle prossime trame. Non è ancora stata indicata la data esatta del suo rientro in puntata, ma il suo ritorno prometterà di rimettere in moto equilibri delicati. Dopo il ritiro in un convento in Liguria, seguito al fallimento del suo tentativo di sbarazzarsi di Marcello, Adelaide farà nuovamente capolino sulla scena con una carica emotiva e una determinazione che potrebbero cambiare molte cose.

L'annuncio di Vanessa Gravina sui social

Il segnale più evidente del ritorno di Adelaide è arrivato proprio dai social. Nel post pubblicato su Facebook, Vanessa Gravina ha scritto: “Calma piatta, o quasi, al Paradiso? Ancora per poco! Presto nuovi colpi di scena travolgeranno i telespettatori. Perché? Perché arriverà lei! Preparatevi ad un ritorno di fuoco di Queen Adelaide, niente sarà più come prima!”. Un messaggio che lascerà pochi dubbi: la contessa tornerà a essere una presenza centrale e destabilizzante. Il periodo trascorso in Liguria, lontana da Milano e chiusa in convento, non sarà stato solo una fuga, ma un tempo di riflessione e di rabbia trattenuta. Al suo rientro, Adelaide porterà con sé il peso del fallimento del suo piano contro Marcello e una voglia di riscatto che potrebbe tradursi in nuove mosse imprevedibili, tanto sul piano personale quanto su quello degli affari.

Adelaide torna a Milano

Quando Adelaide farà il suo ritorno a Milano, la famiglia Guarnieri si troverà inevitabilmente coinvolta. La contessa, da sempre legata a suo cognato Umberto, potrebbe infatti anticipare il rientro dalla Liguria proprio per restargli accanto nel momento più critico. Le indagini di Rosa, infatti, avranno ormai confermato la responsabilità del commendatore nell’inquinamento dei terreni dove si sono ammalati i bambini. Resterà poi da capire se, prima del finale di stagione, verrà alla luce anche la verità sui fratelli Marchesi, figli di Arturo, il fratello maggiore di Umberto. Adelaide potrebbe intervenire anche in questa vicenda, aggiungendo un nuovo livello di tensione a una situazione già esplosiva.