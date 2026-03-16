Nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 23 a venerdì 27 marzo alle 16:10 su Rai 1, Odile sarà al centro di una settimana carica di tensione. La giovane, già fragile e manipolata dai fratelli Marchesi, reagirà con furia alla lettera di Adelaide e si convincerà che la sua famiglia stia tramando contro di lei. Questo la porterà a una scelta radicale, mentre al negozio di moda e nelle case dei protagonisti si intrecceranno nuove emozioni, amori e conflitti.

Odile su tutte le furie dopo aver letto la lettera di Adelaide

La settimana si aprirà con un gesto destinato a scatenare il caos: Umberto consegnerà a Odile la lettera di Adelaide, sperando di ricucire il rapporto.

Ma la reazione della ragazza sarà tutt’altro che pacata. Convinta che dietro quelle parole si nasconda un tentativo di manipolazione, Odile accuserà lo zio di volerla controllare e si allontanerà ancora di più da lui, spinta anche dalle insinuazioni di Ettore. Nel frattempo, a Il Paradiso delle signore, Delia racconterà alle amiche la sua prima notte d’amore con Gianlorenzo, mentre la nuova collezione verrà lanciata ufficialmente dopo l’approvazione dell’abito realizzato da Botteri. Irene, invece, sentirà profondamente l’assenza di Johnny, che nel frattempo si sarà trasferito nel suo furgone, e rileggerà la canzone che lui aveva scritto per il loro matrimonio, rimanendo scossa dai ricordi. Ciro, intanto, continuerà a interrogarsi sul malumore di Concetta e inizierà a sospettare che la presenza di Ivana al Gran Caffè Amato sia la causa delle sue inquietudini.

Odile prende una decisione drastica

Spinta da Ettore, Odile arriverà a un punto di rottura. La ragazza, sempre più convinta che Umberto e Adelaide abbiano complottato per influenzarla, prenderà una decisione drastica che cambierà gli equilibri della famiglia Guarnieri. Ettore approfitterà della sua fragilità per rafforzare il proprio controllo, mentre Greta continuerà a sostenerlo nell’ombra. Intanto, Johnny vivrà giorni difficili: tormentato dalle notizie su Brian, impegnato in Vietnam, prenderà le distanze da Irene e cercherà di ricostruire un equilibrio personale. Botteri, invece, inizierà a immaginare un futuro importante con Delia dopo la loro notte insieme. Marta cercherà di raggiungere Odile per offrirle supporto, ma Ettore ostacolerà ogni tentativo di avvicinamento.

La tensione aumenterà ulteriormente quando un manifesto affisso sulla facciata della Galleria Milano Moda accuserà Umberto di aver speculato sulla salute dei bambini. La notizia, sommata all’articolo di Rosa sul caso Meneghini, offrirà ai fratelli Marchesi l’occasione perfetta per spingere Odile verso una scelta ancora più radicale. Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non rivelano ancora cosa intenderà fare la figlia di Adelaide. Occorrerà pertanto la messa in onda degli episodi per scoprire quali siano le intenzioni di Odile.