Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un avvicinamento del tutto inaspettato. Negli episodi in onda da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile alle 16:10 su Rai 1, Rosa e Marcello ritroveranno la sintonia di un tempo, mentre Matteo verrà a sapere delle imminenti nozze tra Odile ed Ettore. Spazio anche alle vicende di Irene, che non riuscirà a togliersi dalla mente il bacio appassionato scambiato con Johnny. La ragazza cercherà di mantenere il controllo, ma l’emozione continuerà a metterla in crisi. Intanto, Delia e Botteri finiranno per avere una discussione che porterà a galla tensioni rimaste finora sotto traccia.

Rosa e Marcello ritrovano un equilibrio grazie a Valeria

Rosa e Marcello riusciranno a riavvicinarsi dopo i giorni segnati da litigi e tensioni, sia negli ultimi momenti del loro fidanzamento sia nelle settimane successive alla rottura. A favorire questo nuovo equilibrio sarà Valeria Craveri, che li aiuterà a guardarsi con occhi diversi e a riconoscere ciò che ancora li unisce. Negli episodi precedenti, è bene ricordarlo, Valeria aveva tentato un approccio con Barbieri ma, quando si era fatta avanti, Marcello l’aveva respinta, spiegando che non era il momento giusto e lasciando intendere di provare ancora sofferenza per Rosa. Parallelamente, Johnny cercherà di concentrarsi sulla musica per allontanare il pensiero di Irene.

La capo commessa, però, continuerà a ripensare al bacio che si è scambiata con il magazziniere, un ricordo che continuerà a metterla in difficoltà. Nel frattempo, Agata rientrerà da Firenze e tenterà di nascondere qualcosa, ma il suo atteggiamento non sfuggirà ai familiari, che si accorgeranno subito che in lei c’è qualcosa che non va.

Matteo affronta la notizia delle nozze di Odile ed Ettore

Nel frattempo, Matteo scoprirà che Odile ed Ettore stanno organizzando le nozze in fretta e furia, e questo lo porterà a sospettare che sia stato proprio lo stilista della Galleria Milano Moda a falsificare il documento che accusa Umberto. Tuttavia, un colpo di scena cambierà completamente la situazione: emergerà infatti la verità, e si scoprirà con certezza che il dossier con il foglio indirizzato a Guarnieri è stato manomesso.

Verrà quindi accertata l’estraneità di Umberto nella delicata vicenda dell’avvelenamento dei terreni. Il banchiere farà un passo indietro e tenterà di scusarsi con Ettore per le accuse rivoltegli, ma nonostante il suo pentimento il rapporto con Odile risulterà ormai compromesso. Infine, Delia e Gianlorenzo attraverseranno un momento difficile: la Venere riceverà una proposta di lavoro che la porterà lontano da Milano, negli Stati Uniti, insieme a Marina Valli. Tra lo stilista e la fidanzata nascerà inoltre una discussione che potrebbe mettere a rischio il loro rapporto.