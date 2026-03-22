Lunedì 23 marzo la programmazione di Rai 1 cambierà in modo significativo: Il Paradiso delle signore non andrà in onda alle 16:10. La soap sarà infatti sostituita da uno speciale TG1 dedicato al Referendum, che occuperà l’intero pomeriggio della rete ammiraglia. Lo speciale inizierà alle 14:50 e proseguirà fino alle 17:15, quando la linea passerà a La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano, che tornerà regolarmente in onda con il suo appuntamento quotidiano.

Il Paradiso delle signore non va in onda il 23 marzo

Nel pomeriggio di Rai 1 sarà dunque il TG1 a dominare la fascia oraria solitamente occupata dalla soap.

La rete ha scelto di dedicare un ampio spazio informativo al Referendum, proponendo un approfondimento speciale che partirà alle 14:50 con collegamenti, analisi e aggiornamenti in tempo reale. La durata estesa dell’edizione straordinaria, che si protrarrà fino alle 17:15, comporterà la cancellazione dell’episodio previsto de Il Paradiso delle signore. Solo dopo la conclusione dello speciale, Rai 1 tornerà alla normale programmazione con La vita in diretta, che prenderà il via con Alberto Matano pronto a riprendere il racconto dell’attualità.

Il Paradiso delle signore torna in onda il 24 marzo

Nel frattempo i telespettatori possono stare tranquilli: non ci sarà alcuna interruzione né cancellazione definitiva dell’episodio, poiché la puntata prevista per il 23 marzo verrà semplicemente recuperata il 24 marzo.

Resta però un punto ancora incerto: dal palinsesto ufficiale di Rai 1 non risulta, al momento, alcun giorno di raddoppio che permetta di mantenere la consueta programmazione di cinque episodi settimanali. Di conseguenza, è possibile che, in via del tutto eccezionale, la soap vada in onda con soltanto quattro puntate nell’arco della settimana. Intanto cresce l’attesa per l’appuntamento del 24 marzo, quando, stando alle anticipazioni diffuse dai canali Rai, un video promozionale ha già annunciato il ritorno in scena di Adelaide. La contessa ricomparirà con una telefonata a Umberto dal convento ligure in cui si trova, mentre a Odile invierà una lettera nella quale tenterà di riabilitare l’immagine di Guarnieri agli occhi della figlia.