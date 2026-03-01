La puntata de Il Paradiso delle signore in onda venerdì 13 marzo alle 16:10 su Rai 1 sarà segnata da rivelazioni decisive e da scosse emotive che renderanno ancora più instabili gli equilibri tra i protagonisti. Le anticipazioni rivelano che Greta deciderà di introdursi di nascosto a casa di Marcello con un obiettivo preciso: scoprire se sia stato davvero Matteo a far visita a sua madre Fiona. Nel frattempo, Odile verrà a sapere da Ettore che è stato proprio lui a fingersi medico e a parlare con sua suocera, una scoperta destinata a incrinare profondamente la loro fiducia.

Anche Rosa farà una scoperta importante: verrà infatti a sapere del coinvolgimento di Umberto nella vicenda del campo inquinato, un tassello che potrebbe cambiare molte cose.

Greta entra di nascosto a casa di Marcello

I fratelli Marchesi proseguiranno nel loro piano di vendetta, ma si troveranno presto davanti a un ostacolo inatteso. Saranno ormai certi che sia stato Umberto a mandare qualcuno a indagare su di loro a Londra, e questo sospetto li spingerà a collegare una serie di indizi. Tra questi, il dettaglio rivelato da Marina: Matteo non si trovava a Milano proprio nel giorno in cui Fiona ha ricevuto la visita del finto medico. Mettendo insieme tutti i pezzi del puzzle, Ettore e Greta capiranno che serve una prova definitiva per dimostrare che è stato davvero Matteo a recarsi in clinica quel giorno.

Sarà allora Greta a prendere in mano la situazione: attraverso un abile stratagemma, riuscirà a introdursi furtivamente in casa di Marcello con un obiettivo preciso, impossessarsi del passaporto di Portelli. Quel documento si rivelerà la chiave di tutto: tra le sue pagine, Greta troverà finalmente la conferma che cercava. Sarà proprio il passaporto a dimostrare che Matteo è stato a Londra per conto di Umberto, dando ai fratelli Marchesi la prova regina che mancava.

Odile scopre l'accordo fra Umberto e Matteo e compie un gesto eclatante

Una volta scoperta la verità, Greta informerà immediatamente Ettore, che deciderà di prendere in mano la situazione. Sarà proprio durante i festeggiamenti al Circolo per la fine delle riprese del musicarello di Marina Valli che lo stilista sceglierà di affrontare Odile.

In quell’occasione, le rivelerà che è stato Matteo a recarsi in clinica da Fiona, fingendosi medico per ottenere informazioni sul loro passato e sulla loro famiglia. Un gesto gravissimo, soprattutto perché quella visita ha provocato alla signora Marchesi una crisi dalla quale ha faticato a riprendersi. Odile, già consapevole del coinvolgimento di Umberto, si troverà così davanti a una verità ancora più dolorosa: anche il suo migliore amico ha agito alle sue spalle. La delusione sarà tale da spingerla a compiere un gesto eclatante, di cui però le anticipazioni non rivelano i dettagli. È plausibile che la giovane decida di interrompere ogni rapporto non solo con Umberto, ma anche con Matteo, segnando una frattura profonda.

Nel frattempo, Rosa proseguirà l’indagine affidatale da Marta sui terreni inquinati e farà una scoperta sorprendente: la banca Guarnieri ha finanziato una delle società di costruzioni che ha edificato sui lotti adiacenti al campetto contaminato. Un tassello che potrebbe cambiare radicalmente il quadro della vicenda. Spazio anche ai sentimenti. Johnny, consapevole dei propri limiti e dei sentimenti di Irene, sceglierà di farsi da parte. Deciderà di non dichiararle più ciò che prova e, anzi, favorirà un riavvicinamento tra la capo commessa e Cesare, compiendo un passo indietro che rivela tutta la sua maturità emotiva. Per Marcello e Valeria, invece, gli affari diventeranno l’occasione per avvicinarsi ulteriormente: Barbieri riuscirà infatti a far ottenere all’imprenditrice una commessa importante, consolidando un’intesa che sembra destinata a crescere.