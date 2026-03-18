La puntata de Il Paradiso delle signore in onda giovedì 19 marzo alle 16:10 su Rai 1 si preannuncerà densa di rivelazioni e scelte che cambieranno gli equilibri tra i personaggi. Matteo prenderà una decisione drastica sulla sua relazione con Marina, proprio nel momento in cui la ragazza gli rivelerà un sospetto destinato a sconvolgerlo: potrebbe essere incinta. Una notizia che ribalterà completamente le intenzioni del giovane e lo metterà di fronte a responsabilità che non aveva previsto. Parallelamente, Rosa compirà un gesto destinato a scuotere il mondo Guarnieri: consegnerà a Umberto un documento esplosivo, capace di avere conseguenze dirompenti sulla sua immagine e sulle sue manovre.

Matteo lascia Marina

Il cuore della puntata ruoterà attorno a Matteo e Marina. Portelli deciderà di rompere la relazione, convinto che tra loro qualcosa si sia incrinato in modo irreparabile. Tuttavia, proprio mentre cercherà di allontanarsi, l'attrice gli rivelerà una notizia che lo lascerà senza fiato: sospetterà di essere incinta. La rivelazione getterà Matteo nello scompiglio, costringendolo a riconsiderare ogni scelta e a confrontarsi con un futuro che non aveva minimamente immaginato. Nel frattempo, Johnny confiderà a Barbara il peso della promessa fatta a Irene: suonare al suo matrimonio. Un impegno che lo farà sentire intrappolato e che riaprirà ferite emotive mai del tutto chiuse. A Il Paradiso delle signore, invece, un errore di Fulvio rovinerà la biancheria intima di Caterina.

Da quell’incidente, Valeria avrà un’intuizione che accenderà in Delia una nuova idea per l’abito ideato da Gianlorenzo, dando slancio alla creatività della nuova collezione.

Rosa consegna a Umberto un documento scottante

Sul fronte Guarnieri, la situazione si farà incandescente. Rosa consegnerà a Umberto un documento esplosivo, un materiale capace di mettere seriamente in difficoltà il padre di Marta. Il contenuto rischierà di incrinare la sua immagine pubblica e di aprire un nuovo fronte di scontro all’interno della famiglia e degli affari. Intanto Ciro tornerà entusiasta dall’incontro con il monsignore, convinto di aver ricevuto una conferma importante. Tuttavia, una notizia inaspettata rovinerà l’umore di Concetta, spingendo Ciro a interrogarsi sulle vere ragioni del suo turbamento.