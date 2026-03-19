La puntata de Il Paradiso delle signore in onda martedì 24 marzo alle 16:10 su Rai 1 ruoterà attorno a un evento destinato a scuotere Villa Guarnieri: l’arrivo di una lettera firmata da Adelaide. La missiva, consegnata da Umberto a Odile, riaprirà un capitolo che la giovane credeva chiuso e metterà in moto nuove tensioni familiari. Parallelamente, Delia confiderà la sua prima notte d’amore con Botteri, mentre Irene sentirà il peso dell’assenza di Johnny, trasferitosi nel suo furgone. Ciro, invece, noterà il malumore di Concetta e inizierà a sospettare che la presenza di Ivana sia la causa del suo disagio.

Intanto, la nuova collezione prenderà ufficialmente il via, mentre il piano dei fratelli Marchesi continuerà ad avanzare nell’ombra.

La lettera di Adelaide sconvolge Odile

Il momento centrale della puntata sarà l’arrivo della lettera di Adelaide. La contessa, lontana ma ancora influente, invierà un messaggio che Umberto consegnerà personalmente a Odile. La giovane, già divisa tra le pressioni familiari e le manipolazioni dei fratelli Marchesi, si troverà improvvisamente di fronte a parole che potrebbero cambiare la sua percezione degli eventi recenti. La missiva riaprirà ferite mai del tutto rimarginate e costringerà Odile a interrogarsi sul ruolo della contessa nella sua vita. Umberto, dal canto suo, cercherà di mantenere il controllo della situazione, consapevole che il contenuto della lettera potrebbe incrinare equilibri già fragili.

Nel frattempo, il piano dei fratelli Marchesi continuerà a procedere con discrezione. Le loro mosse si faranno sempre più mirate, mentre attorno a loro inizieranno a emergere segnali di tensione e sospetti crescenti.

Delia confida la sua notte d’amore, Irene sente la mancanza di Johnny

Sul fronte sentimentale, Delia racconterà alle amiche la sua prima notte d’amore con Gianlorenzo, un momento che la renderà raggiante e che segnerà un nuovo inizio per la coppia. Irene, invece, vivrà una giornata più complessa: l’assenza di Johnny, trasferitosi nel suo furgone, si farà sentire con forza. La distanza improvvisa la metterà di fronte a emozioni che non riesce più a ignorare. Ciro, invece, noterà il malumore di Concetta e inizierà a convincersi che la presenza di Ivana sia la causa del suo turbamento.

La situazione lo metterà in allerta, spingendolo a interrogarsi su come gestire il clima sempre più teso tra le due donne. A Il Paradiso delle signore, invece, l’approvazione dell’abito audace darà il via alla nuova collezione, riportando entusiasmo e creatività nell’atelier.