Lunedì 30 marzo un tragico e prematuro lutto colpirà uno dei protagonisti de Il Paradiso delle signore. Nel corso dell’episodio, che verrà trasmesso alle 16:10 su Rai 1, Johnny riceverà una terribile notizia riguardante il decesso del suo amico Brian. Irene, vedendo il collega giù di morale, proverà a stargli vicino offrendogli conforto e, inaspettatamente, tra i due scatterà un bacio. Intanto Matteo e Marina si diranno addio, mentre Agata sorprenderà tutti facendo ritorno a Milano all’improvviso.

Johnny sconvolto per la morte di Brian

Brian, amico di vecchia data di Johnny, perderà la vita a causa della guerra in Vietnam.

Nelle precedenti puntate, infatti, il magazziniere de Il Paradiso delle signore aveva tentato di mettersi in contatto con il giovane, ma aveva scoperto che risultava disperso. La notizia del decesso di Brian sconvolgerà Johnny, che troverà però conforto e vicinanza da parte delle persone a lui più care. In particolare sarà Irene a stargli accanto e a prendersi cura di lui in questo delicato momento. Ci sarà poi un colpo di scena inatteso: tra Irene e Johnny scatterà un bacio appassionato. È bene ricordare, però, che la capo commessa è attualmente fidanzata ufficialmente con Cesare Brugnoli ed è in procinto di sposare l’avvocato. Nel frattempo, Gianlorenzo Botteri continuerà a realizzare l’abito per stupire Delia durante la proposta di matrimonio, ma un imprevisto cambierà le cose: Marina Valli chiederà alla Venere di accompagnarla negli Stati Uniti come sua parrucchiera personale durante le riprese del nuovo film.

L’attrice, inoltre, metterà fine alla sua relazione con Matteo; i due si diranno addio, consapevoli di non avere un futuro insieme.

Agata torna a Milano e nasconde un segreto

Nel frattempo, la famiglia Puglisi rimarrà attonita nel ritrovarsi improvvisamente davanti Agata. Ciro e Concetta, infatti, potranno finalmente riabbracciare la loro figlia minore, che tornerà da Firenze senza aver avvisato nessuno del suo arrivo. La giovane restauratrice farà quindi ritorno a Milano all’improvviso, senza aver nemmeno informato il suo fidanzato Mimmo. Don Saverio, invece, proporrà a Enrico di organizzare la recita di Pasquetta per i bambini ricoverati in ospedale. Infine, ci sarà spazio anche per le vicende di Odile, sempre più plagiata da Ettore, che continuerà a guidarla e influenzarla a suo piacimento. Lo stilista della Galleria Milano Moda suggerirà alla fidanzata di interrompere ogni rapporto con Umberto.