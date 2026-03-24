Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore prevista per il pomeriggio del 31 marzo annunciano una bugia destinata a generare sospetti. Nell’episodio in onda alle 16:10 su Rai 1 ci sarà spazio per un alone di mistero legato al rientro improvviso di Agata, che lascerà la Toscana per precipitarsi a Milano. La giovane restauratrice racconterà a Mimmo e ai suoi genitori di essere tornata a causa dell’interruzione dei lavori di restauro che stava seguendo, ma questa versione non convincerà tutti, lasciando diversi dubbi e alimentando nuove tensioni.

Intanto, Delia sarà in partenza per gli Stati Uniti, mentre Matteo rimarrà sconvolto quando verrà a sapere che Odile è ormai prossima al matrimonio.

Agata inganna i suoi cari

L’arrivo di Agata a Milano, così all’improvviso e senza alcun preavviso, continuerà a destare scalpore. La giovane Puglisi ha infatti lasciato in tutta fretta Firenze, dove si era trasferita da qualche settimana per svolgere il lavoro dei suoi sogni come restauratrice. Una volta rientrata, Agata inizierà a raccontare a Mimmo e ai suoi genitori, Concetta e Ciro, cosa l’abbia spinta ad abbandonare la Toscana, spiegando che i lavori di restauro sono stati interrotti. Tuttavia, qualcosa nel suo racconto non tornerà affatto e lascerà perplessi i suoi cari.

Le anticipazioni non chiariscono chi tra Mimmo o i coniugi Puglisi storcerà il naso per primo, iniziando a sospettare che si tratti di una menzogna ben costruita. Fatto sta che le trame dell’episodio e delle puntate successive non forniscono alcun indizio su ciò che sia realmente accaduto ad Agata a Firenze, né su cosa possa averla spinta a fuggire così velocemente dal suo nuovo lavoro e dalla vita che aveva appena iniziato lontano da casa.

Cesare rovina i piani di Johnny

Nel frattempo, Johnny sarà determinato a parlare con Irene del loro avvicinamento e del bacio passionale che si sono scambiati, ma Cesare farà da guastafeste, rovinando il suo incontro con la capo commessa. Matteo, invece, verrà a sapere che Odile è in procinto di diventare la signora Marchesi e non prenderà affatto bene la notizia.

Greta, intanto, proverà una grande soddisfazione, visto che il suo piano di vendetta contro Umberto starà procedendo alla perfezione ed è ormai vicino al compimento. Guarnieri, dal canto suo, tenterà di ottenere il prima possibile la perizia che potrebbe scagionarlo e solleciterà l’incaricato a velocizzare le analisi. Botteri, invece, sarà indeciso se fare o meno la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Delia, infatti, accetterà l’allettante offerta di Marina, che le ha proposto di diventare la sua parrucchiera per il nuovo film. L’unico problema per Gianlorenzo è che tale impiego porterà Delia lontano da lui: le riprese del film si svolgeranno negli Stati Uniti.