L'episodio de Il Paradiso delle signore, in onda martedì 31 marzo alle 16:10 su Rai 1, porterà in scena un susseguirsi di domande indiscrete e risposte che non convinceranno gli interlocutori. A tenere banco nel corso della puntata sarà la delicata vicenda che ruota attorno ad Agata, rientrata il giorno precedente da Firenze senza aver avvertito nessuno del suo arrivo. Mimmo e Concetta vorranno fare luce su ciò che è accaduto e capire cosa l’abbia spinta a tornare a Milano così in fretta, ma la giovane Puglisi racconterà una versione dei fatti che li lascerà perplessi: sostiene che i lavori di restauro siano stati interrotti, ma non è vero.

Nel frattempo, Cesare si presenterà nel momento meno opportuno, proprio quando Johnny sarà deciso a parlare a cuore aperto con Irene del loro bacio.

Agata riempie di menzogne Mimmo e Concetta

Il rientro improvviso di Agata a Milano susciterà scalpore e curiosità tra le persone a lei più vicine, primi fra tutti il fidanzato Mimmo e i suoi genitori, Concetta e Ciro. La giovane Puglisi, partita da alcune settimane per la Toscana — precisamente per Firenze — aveva ottenuto un prestigioso impiego come restauratrice. Tuttavia, Agata farà ritorno nel capoluogo lombardo senza avvisare nessuno, motivo per cui le verranno rivolte le classiche domande di rito per capire cosa sia accaduto e cosa l’abbia spinta a tornare in città di punto in bianco.

Agata spiegherà che, poiché i lavori di restauro sono stati interrotti, ha preferito rientrare a casa. Ma sorgerà un problema: la sua versione dei fatti non convincerà tutti. Dietro quella spiegazione, infatti, si nasconde un segreto. La ragazza non ha raccontato la verità, perché a Firenze è accaduto qualcosa di diverso e di più serio. Le anticipazioni, però, mantengono ancora il mistero su ciò che abbia realmente turbato la figlia di Concetta al punto da spingerla a prendere una decisione così inattesa.

Ettore e Greta vicini a completare il loro piano di vendetta

Nel frattempo, i fratelli Marchesi saranno sempre più vicini a portare a compimento la loro vendetta nei confronti dello zio paterno, Umberto.

Il loro piano prevede infatti l’unione tra Ettore e Odile, e il matrimonio sarà ormai alle porte. Tuttavia, un dettaglio inatteso rischierà di far saltare tutto: i due stilisti della Galleria Milano Moda ignorano che Odile è in realtà loro cugina, una variabile che non avevano minimamente considerato. Intanto, Umberto non vedrà l’ora di liberarsi dall’incubo e dallo scandalo in cui è precipitato. A suo dire, è stato accusato ingiustamente di aver avuto un ruolo nell’inquinamento dei terreni dove diversi bambini si sono ammalati, tra cui Anita, Michelino e Maurizio. Deciso a chiarire la sua posizione, Guarnieri solleciterà la conclusione della perizia affidata a un esperto, convinto che dimostrerà come il documento a lui attribuito sia stato falsificato.

Nel frattempo, Cesare ostacolerà il chiarimento che Johnny avrebbe tanto desiderato avere con Irene dopo il loro bacio, presentandosi nel momento meno opportuno. Infine, ci sarà spazio anche per Gianlorenzo, alle prese con un dilemma importante: non si sentirà pronto a chiedere a Delia di sposarlo. Il dubbio nascerà dal fatto che lo stilista è consapevole della prossima esperienza lavorativa della sua fidanzata all’estero e preferirà quindi rimandare la proposta.