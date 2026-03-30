Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, in onda da martedì 7 a venerdì 10 aprile alle 16:10 su Rai 1, preannunciano una settimana in cui Agata sarà costretta a fare i conti con ciò che ha cercato di nascondere per troppo tempo. La giovane Puglisi, logorata dalle bugie sul suo incarico a Firenze, arriverà al punto di non riuscire più a sostenere il peso della finzione. Sarà Roberto, ancora una volta, la persona a cui deciderà di affidare la verità, in un momento che segnerà una svolta profonda nel loro rapporto.

Agata crolla e rivela a Roberto ciò che è realmente accaduto a Firenze

La tensione accumulata nelle ultime settimane raggiungerà il limite. Una telefonata inattesa, un dettaglio che riemerge, un ricordo che non vuole saperne di tacere: tutto porterà Agata a capire che non può più mentire. Quando si troverà da sola con Roberto, la ragazza lascerà cadere ogni difesa e gli confiderà ciò che ha vissuto a Firenze, rivelando un episodio che l’ha segnata più di quanto abbia mai ammesso. Roberto ascolterà in silenzio, consapevole che quella confessione non è solo uno sfogo, ma una richiesta d’aiuto. La sua reazione, misurata e affettuosa, offrirà ad Agata un punto d’appoggio che non aveva mai avuto. Ma la verità, una volta pronunciata, avrà conseguenze inevitabili: la giovane dovrà decidere se continuare a nascondere tutto alla famiglia o affrontare finalmente la realtà.

Irene, Delia e Odile vivono momenti decisivi

Mentre Agata affronta il proprio passato, Irene si ritroverà travolta da un momento inatteso con Johnny che rimetterà in discussione il suo futuro con Cesare. La Venere, convinta di voler procedere verso il matrimonio, capirà che il suo cuore non è così allineato alle sue scelte. Delia, invece, vivrà giorni di trepidazione dopo aver scoperto la proposta nascosta nell’abito di Botteri. Le amiche cercheranno di frenare il suo entusiasmo, temendo che un equivoco possa ferirla, mentre un annuncio dell’uomo alle Veneri alimenterà nuove speranze. Nel frattempo, Odile continuerà a esitare sulla data delle nozze con Ettore, sempre più combattuta tra il desiderio di costruire una nuova vita e la necessità di avere accanto Adelaide. In questo intreccio di emozioni e segreti, la confessione di Agata sarà uno dei momenti più intensi della settimana.