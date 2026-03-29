Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una settimana in cui Adelaide tornerà a essere la figura centrale della scena. Il suo rientro a Milano non sarà soltanto un ritorno alla quotidianità, ma l’inizio di una ricerca personale che la porterà a concentrarsi su una donna rimasta nell’ombra: Fiona Marchesi, madre di Ettore e Greta. Nelle puntate previste su Rai 1 da martedì 7 a venerdì 10 aprile alle 16:10 su Rai 1, la contessa, guidata da un intuito infallibile, percepirà che dietro il silenzio dei due fratelli si nasconde qualcosa che merita di essere approfondito.

Il tutto sarà anche merito di Matteo, che origlierà una conversazione compromettente fra i fratelli Marchesi e inizierà a mettere fin da subito in allerta sia Umberto, che Adelaide.

Adelaide capisce che Fiona è la chiave per comprendere meglio chi siano Ettore e Greta

La contessa inizierà a osservare i Marchesi con crescente attenzione. Ogni esitazione, ogni risposta evasiva, ogni sguardo sfuggente diventerà per lei un tassello da collocare nel mosaico. Fiona, figura mai davvero raccontata, apparirà come un’assenza troppo ingombrante per essere casuale. Adelaide, consapevole di muoversi su un terreno scivoloso, sceglierà comunque di andare avanti. Incontri formali, conversazioni apparentemente innocue, domande poste con eleganza chirurgica: tutto servirà a far emergere crepe nella sicurezza dei due fratelli.

La contessa capirà che Fiona non è soltanto un nome del passato, ma un nodo irrisolto che potrebbe cambiare il destino di Odile. Va specificato che Adelaide sarà aiutata nelle sue indagini da Matteo, che la metterà subito in guardia quando correrà a Roma per avvertirla che i due stilisti nascondono qualcosa di losco. Inoltre, è bene ricordare che Fiona Marchesi è la cognata di Umberto, poiché vedova del fratello del commendatore, Arturo Guarnieri.

Irene vacilla, Agata continua a nascondere la verità

Mentre Adelaide segue la sua pista, Irene vivrà giorni di confusione emotiva. Il legame con Johnny, che credeva di aver archiviato, tornerà a bussare alla porta proprio mentre si prepara al matrimonio con Cesare.

Agata, invece, continuerà a mentire alla famiglia sul suo incarico a Firenze, ma troverà il coraggio di svelare a Roberto cosa le è accaduto durante la sua permanenza a Firenze. Delia, invece, cercherà di interpretare i segnali di Botteri senza lasciarsi travolgere dall’entusiasmo. In questo clima di tensioni e segreti, l’indagine di Adelaide su Fiona Marchesi sarà il filo rosso che attraverserà l’intera settimana.