Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per le puntate in onda da martedì 7 a venerdì 10 aprile alle 16:10 su Rai 1 preannunciano una settimana in cui il cuore di Irene sarà più agitato che mai. Dopo aver cercato di archiviare il bacio con Johnny come un errore, la Venere si ritroverà a fare i conti con emozioni che non riesce a controllare. Proprio quando sembrerà decisa a proseguire senza esitazioni verso il matrimonio con Cesare, qualcosa di inatteso accadrà tra lei e il giovane musicista, rimettendo tutto in discussione. Intorno a loro, Il Paradiso delle signore continuerà a essere teatro di cambiamenti e tensioni: Delia vivrà giorni di attesa, Agata si muoverà sul filo delle bugie, mentre i Guarnieri dovranno fare i conti con il ritorno di Adelaide e con i sospetti che iniziano a circondare i Marchesi.

Irene cerca di resistere, ma con Johnny accade qualcosa che la destabilizzerà

Dopo il confronto con Johnny, Irene proverà a chiudere ogni spiraglio. Si convincerà che l’unica strada possibile sia quella che porta a Cesare, un uomo solido, affidabile, capace di offrirle sicurezza. Tuttavia, durante le prove dello spettacolo, l’atmosfera leggera e complice tra lei e Johnny farà emergere una tensione che nessuno dei due riuscirà più a ignorare. Un gesto improvviso, una vicinanza non programmata, uno scambio di sguardi più eloquente di qualsiasi parola: sarà questo momento, non rivelato nei dettagli dalle trame, a far vacillare le certezze di Irene. La Venere, che si è sempre mostrata sicura di sé, si ritroverà improvvisamente divisa tra ciò che ha scelto e ciò che sente, mentre Johnny capirà che i suoi sentimenti non possono più essere nascosti dietro la musica e le battute.

Delia, Agata e i Guarnieri vivono a loro volta giorni decisivi

Mentre Irene affronta il proprio caos interiore, Delia continuerà a interrogarsi sul futuro con Botteri. La scoperta della proposta nascosta nell’abito ha acceso in lei una speranza che fatica a contenere, ma le incertezze dell’uomo e le voci che circolano tra le Veneri la costringeranno a mantenere i piedi per terra. Agata, intanto, si troverà sempre più intrappolata nelle sue menzogne su Firenze. La distanza tra ciò che racconta alla famiglia e la realtà diventerà insostenibile, spingendola a cercare un punto di appoggio in chi conosce la verità. Sul fronte Guarnieri, il ritorno di Adelaide e i suoi sospetti sui Marchesi renderanno l’atmosfera a Villa Guarnieri più tesa che mai. In questo intreccio di sentimenti e segreti, il momento inatteso tra Irene e Johnny sarà la scintilla che potrebbe cambiare il loro destino.