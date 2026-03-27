Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, in onda da martedì 7 a venerdì 10 aprile alle 16:10 su Rai 1, raccontano una settimana in cui le verità nascoste inizieranno a emergere. Al centro della trama ci sarà Matteo, deciso a non restare a guardare mentre Ettore si prepara a sposare Odile. I dubbi nati dopo aver ascoltato una conversazione compromettente lo spingeranno a compiere un gesto audace: recarsi a Roma per incontrare Adelaide e metterla al corrente dei suoi sospetti. Nel frattempo, a Milano, le dinamiche sentimentali e familiari continueranno a intrecciarsi: Irene cercherà di mantenere il controllo dopo il confronto con Johnny, Delia vivrà giorni di incertezza e Odile si troverà sempre più divisa tra il desiderio di sposarsi e la necessità di avere accanto la madre.

Matteo raggiunge Adelaide per avvertirla su Ettore

La decisione di partire per Roma arriverà dopo giorni di inquietudine. Matteo, consapevole che Odile potrebbe essere in pericolo, sceglierà di affrontare la Contessa direttamente. L’incontro sarà carico di tensione: Adelaide, sorpresa dalla visita, ascolterà con attenzione le parole del giovane, che le racconterà ciò che ha scoperto sui Marchesi e le ragioni che lo spingono a dubitare di Ettore. La contessa, già turbata dal suo periodo in convento, comprenderà che non può ignorare quanto ha appena appreso. Le parole di Matteo risveglieranno in lei un istinto di protezione verso la figlia e la spingeranno a prendere una decisione immediata: lasciare Roma e tornare a Milano per affrontare la situazione di persona.

Il ritorno di Adelaide scuote la famiglia Guarnieri

Il rientro improvviso di Adelaide a Villa Guarnieri coglierà tutti di sorpresa, soprattutto Odile, che non si aspettava di rivedere la madre così presto. La contessa, però, non perderà tempo: durante una cena a casa Marchesi, su suggerimento di Matteo, chiederà ai fratelli informazioni sulla loro madre, notando un evidente disagio nelle loro risposte. Quel momento alimenterà ulteriormente i suoi sospetti. Nel frattempo, a Il Paradiso delle signore, le dinamiche quotidiane continueranno a intrecciarsi. Johnny e Irene vivranno un nuovo momento inatteso durante le prove dello spettacolo, mentre Delia cercherà di capire se Botteri sia davvero pronto a fare il grande passo.

Agata, invece, continuerà a mentire alla famiglia sul suo incarico a Firenze, mentre Tancredi informerà Rosa della presentazione del suo libro in Francia, spingendo Marcello a incoraggiarla a partire. In questo clima di ritorni, segreti e tensioni crescenti, l’incontro tra Matteo e Adelaide sarà il punto di svolta che potrebbe cambiare il destino di Odile e mettere finalmente in discussione la facciata impeccabile dei Marchesi.