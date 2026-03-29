Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore preannunciano una settimana in cui Matteo si troverà al centro di una scoperta destinata a cambiare gli equilibri. Un incontro fortuito, una porta socchiusa, una frase ascoltata per caso: sarà così che il giovane Portelli intercetterà una conversazione tra Ettore e Greta Marchesi che lo lascerà senza fiato. Le parole dei due fratelli, dense di allusioni e tensione, faranno intuire che stanno portando avanti un piano che potrebbe avere conseguenze pesanti. Intanto, Portelli agirà tempestivamente allertando subito Umberto di quanto udito e, inoltre, si recherà in fretta e furia a Roma per incontrare Adelaide.

La contessa saprà quindi che sua figlia Odile è in pericolo e rientrerà a Milano, cercando di fare luce sul grande mistero che ruota attorno al fidanzato di sua figlia. Adelaide inizierà a fare domande scomode ai due stilisti, focalizzandosi soprattutto sulla loro madre.

Matteo capisce che Odile è in pericolo

Matteo origlierà una conversazione compromettente fra i fratelli Marchesi, che non lascerà spazio ai dubbi: i due stilisti stanno nascondendo qualcosa di serio, e Odile potrebbe essere la prima a pagarne il prezzo. Matteo, turbato, dovrà decidere se intervenire o restare in silenzio. Il peso della responsabilità lo accompagnerà per tutta la settimana. Ogni volta che incrocerà lo sguardo di Odile, la consapevolezza di ciò che ha scoperto diventerà più difficile da sopportare.

La scelta di parlare o tacere non riguarderà solo lui, ma il futuro della giovane Guarnieri. Portelli avvertirà subito Umberto, ma non sarà finita qui, poiché il ragioniere de Il Paradiso delle signore andrà anche a Roma per mettere in guardia Adelaide. La contessa rientrerà subito a Milano per indagare sul fidanzato di sua figlia e sull'ambigua sorella. La contessa farà domande scomode ai due ragazzi, soprattutto sulla loro madre, ma ignorerà ancora che Fiona Marchesi è la cognata di Umberto.

Irene vive un momento inatteso con Johnny

Mentre Matteo lotta con i propri dubbi, Irene si troverà coinvolta in un momento inatteso con Johnny che rimetterà in discussione il suo equilibrio. La Venere, convinta di voler proseguire verso il matrimonio con Cesare, capirà che il suo cuore non è così allineato alla sua mente.

Delia, invece, continuerà a interrogarsi sul futuro con Botteri. Le voci su un possibile passo importante dell’uomo alimenteranno speranze e timori, mentre le amiche cercheranno di sostenerla senza alimentare illusioni. In questo intreccio di emozioni, la scoperta di Matteo sarà il punto più teso della settimana.