Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, in onda da martedì 7 a venerdì 10 aprile alle 16:10 su Rai 1, annunciano una settimana in cui il passato taciuto di Agata tornerà a galla con forza. La giovane Puglisi, da tempo intrappolata nelle bugie sul suo incarico a Firenze, si ritroverà costretta a fare i conti con qualcuno che non è disposto a lasciar correre: Roberto. Sarà lui, infatti, a scoprire cosa è realmente accaduto durante la sua permanenza in Toscana, aprendo una crepa che rischia di allargarsi fino a coinvolgere l’intera famiglia.

Ci sarà spazio anche per le vicende sentimentali di Irene, divisa ormai fra Johnny e Cesare. Mentre con il primo si è scambiata un bacio appassionato, con il secondo sarà in procinto di sposarsi. Infine Delia sarà in trepidante attesa della tanto sognata proposta di matrimonio da parte di Botteri.

Roberto ascolta le confidenze di Agata

La verità emergerà in modo graduale. Un dettaglio sfuggito, una frase non detta, un documento che non coincide: basterà poco perché Roberto inizi a sospettare che il racconto di Agata non sia completo. Quando riuscirà finalmente a collegare gli eventi, capirà che la ragazza ha lasciato Firenze in circostanze più difficili di quanto abbia mai ammesso. Il confronto tra i due sarà inevitabile.

Agata dovrà trovare il coraggio di spiegare cosa l’ha spinta a mentire e perché ha preferito affrontare tutto da sola. La sua confessione, carica di fragilità, metterà Roberto davanti a una scelta: proteggerla o spingerla a dire la verità alla famiglia. Al momento, le anticipazioni delle prossime puntate rivelano soltanto che la figlia di Concetta rivelerà soltanto a Landi cosa è accaduto, senza fare menzione di qualche altra confidenza scambiata con le amiche, con il fidanzato Mimmo o con i genitori.

Delia attende un gesto da Botteri

Mentre Agata affronta il peso del passato, Delia vivrà giorni sospesi, divisa tra l’emozione per il sentimento con Botteri e la paura di illudersi. Le voci su un possibile passo importante dell’uomo alimenteranno speranze e timori.

Irene, invece, continuerà a oscillare tra il futuro con Cesare e ciò che prova davvero. Il ricordo del momento condiviso con Johnny tornerà a tormentarla, rendendo sempre più difficile mantenere la distanza che si è imposta. In questo intreccio di segreti e sentimenti, la scoperta di Roberto su Agata sarà il punto più delicato della settimana. Ci sarà anche spazio per le delicate vicende che vedono coinvolta Odile, alle prese con il fidanzamento con Ettore e l'organizzazione delle nozze. Tuttavia, tutte le persone a lei care saranno al corrente che Ettore e Greta in realtà nascondono qualcosa e il primo a trovare indizi sarà Matteo, che riuscirà ad origliare una conversazione fra i fratelli Marchesi. Portelli quindi metterà subito in allerta Umberto e si recherà anche a Roma a trovare Adelaide per farle sapere cosa sta accadendo a Milano.