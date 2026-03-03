Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una serie di colpi di scena nelle puntate in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo alle 16:10 su Rai 1. Greta continuerà a tramare alle spalle di Umberto e sarà determinata a scoprire l’identità dell’uomo che ha fatto visita a sua madre a Londra; grazie a uno stratagemma riuscirà a introdursi di nascosto a casa di Marcello, trovando finalmente la prova che cercava. Intanto, Ivana verrà assunta al Gran Caffè Amato, non senza difficoltà: durante il primo incontro Ciro si era mostrato poco disponibile nei confronti della rinomata cuoca, salvo poi ricredersi.

Spazio anche alla crescente sintonia tra Marcello e Valeria, un avvicinamento sempre più evidente che non sfuggirà allo sguardo attento di Rosa.

Greta ed Ettore temono che Matteo sia andato a Londra da Fiona

Greta ed Ettore continueranno a essere in grande agitazione, sempre più turbati dal comportamento di Umberto, che ormai avrà perso del tutto la fiducia in loro. Nelle puntate precedenti i fratelli Marchesi hanno scoperto che Guarnieri ha mandato a Londra un uomo che si è finto medico per interrogare Fiona, approfittando della sua vulnerabilità. La conferma del coinvolgimento di Umberto è arrivata quando, messo alle strette da Odile, l’imprenditore ha finito per confessare tutto. Tuttavia, per Greta ed Ettore non basterà sapere fin dove si è spinto Guarnieri: i due stilisti della Galleria Milano Moda vorranno capire chi sia davvero il ragazzo che si è introdotto nella clinica sotto falsa identità e inizieranno a sospettare che dietro quella figura misteriosa possa esserci Matteo.

Greta si intrufola a casa di Marcello in cerca della prova regina

Nel frattempo, non passerà inosservata una dichiarazione di Marina Valli, che metterà Greta ed Ettore in allerta. L’attrice rivelerà infatti che per alcuni giorni Matteo non si è presentato sul set del musicarello, e i fratelli Marchesi scopriranno che il ragioniere de Il Paradiso delle signore è stato assente proprio nei giorni in cui il finto medico si è recato in clinica da Fiona. A questo punto, i due stilisti vorranno ottenere la prova regina che confermi in modo definitivo il coinvolgimento di Matteo, e sarà Greta a prendere in mano la situazione architettando uno stratagemma: la giovane Marchesi si introdurrà a casa di Marcello con l’obiettivo preciso di controllare il passaporto di Portelli e verificare se abbia davvero viaggiato a Londra.

Una volta scoperta la verità, ossia che è stato Matteo a fare visita a Fiona, Greta ed Ettore chiariranno tutto con Odile. La ragazza, sconvolta, prenderà una decisione eclatante e potrebbe scegliere di prendere definitivamente le distanze sia da Umberto sia da Portelli. Intanto, Concetta vorrà risolvere la grave carenza di personale al Gran Caffè Amato, non riuscendo più a dividersi tra il lavoro in casa, la Caffetteria e il negozio di moda. La sarta si rivolgerà quindi a don Saverio per chiedergli aiuto nel trovare una persona di fiducia che possa sostituire Mimmo. Il prete coinvolgerà Ivana Fabbri, una rinomata cuoca, che si presenterà da Ciro, ma l’uomo inizialmente non sembrerà affatto interessato alla sua candidatura.

In seguito, però, Puglisi tornerà sui suoi passi e deciderà di assumere Ivana. Spazio anche alle vicende sentimentali di Irene, che interromperà il suo fidanzamento con Cesare. Mentre Delia cercherà di favorire una riappacificazione tra la sua amica e l’avvocato, Johnny sarà intenzionato a dichiarare il suo amore alla capo commessa, salvo poi cambiare idea all’ultimo momento. Infine, ci sarà un avvicinamento sempre più evidente tra Marcello e Valeria, che appariranno in crescente sintonia, un’intesa che non sfuggirà agli occhi attenti di Rosa.