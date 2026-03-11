Le puntate de Il Paradiso delle signore che vedremo da lunedì 16 a venerdì 20 marzo alle 16:10 su Rai 1 si preannunciano dense di emozioni e scelte difficili per molti protagonisti. Le anticipazioni degli episodi rivelano che mentre Irene e Cesare ritroveranno un’intesa che riaccenderà i sogni della capo commessa, dietro le quinte si muoveranno tensioni ben più complesse: Johnny, sempre più provato dal suo amore irrisolto, prenderà una decisione che sconvolgerà Barbara; e nel frattempo Ettore interverrà con fermezza per impedire a Odile di confrontarsi con Matteo, alimentando un clima di sospetti.

Accanto a queste vicende, Mimmo tornerà da Firenze con un racconto che getterà Concetta nell’ansia, mentre Rosa si troverà coinvolta in questioni delicate che potrebbero cambiare gli equilibri della famiglia Guarnieri.

Johnny confessa a Barbara la sua intenzione di licenziarsi

Per Johnny sarà un periodo particolarmente difficile. L’invito di Cesare a suonare al matrimonio con Irene lo metterà di fronte a un dolore che non riesce più a gestire. Nel tentativo di proteggersi, il magazziniere inizierà a pensare seriamente di lasciare il Paradiso, convinto che allontanarsi sia l’unico modo per non soffrire ogni giorno. A scoprire tutto sarà Barbara, che noterà il suo comportamento sempre più sfuggente.

Quando lo affronterà, Johnny le confiderà la sua intenzione di licenziarsi. La giovane rimarrà profondamente colpita: da un lato comprende la sua fragilità, dall’altro teme che questa scelta possa segnare un punto di non ritorno nella vita dell’amico. Nel frattempo, Mimmo rientrerà da Firenze con un racconto che getterà un’ombra su Agata: la ragazza gli è sembrata distante, turbata, quasi irriconoscibile. Concetta, già inquieta, proverà a contattare la figlia, ma la telefonata non farà che aumentare la sua preoccupazione. La donna inizierà a temere che Agata stia vivendo qualcosa di serio e che non abbia il coraggio di parlarne. Al Gran Caffè Amato, invece, Ciro vivrà un momento di entusiasmo grazie all’interesse di un monsignore per la sua cucina, ma la tensione familiare che lo attende a casa rischierà di offuscare anche questa buona notizia.

Ettore blocca Odile, mentre Rosa si ritrova al centro di una situazione delicata

Nel frattempo, Odile, scossa dalle notizie sullo zio, cercherà un confronto diretto con Matteo, convinta che lui possa darle risposte sincere. Ma proprio quando la giovane proverà ad avvicinarsi, Ettore interverrà con decisione, impedendole di parlargli. Il gesto del fratello di Greta non passerà inosservato: Odile percepirà chiaramente che qualcuno sta cercando di controllare le sue mosse, mentre Matteo rimarrà spiazzato dal comportamento del rivale, intuendo che dietro quel divieto si nasconde qualcosa di più grande. Parallelamente, Rosa si troverà coinvolta in una questione estremamente delicata: un documento che le verrà affidato potrebbe avere conseguenze pesanti per la famiglia Guarnieri.

La giovane dovrà muoversi con cautela, consapevole che ogni passo potrebbe scatenare reazioni imprevedibili. In atelier, Delia e Gianlorenzo continueranno a lavorare sull’abito provocante, trovando nuove soluzioni dopo un imprevisto che si rivelerà provvidenziale.