La settimana de Il Paradiso delle signore, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo alle 16:10 su Rai 1, porterà in scena sviluppi decisivi per molti protagonisti. Agata, lontana da Milano, manterrà un silenzio che farà temere il peggio: a Firenze sembrerà custodire un segreto che nessuno riesce a decifrare. Matteo, invece, sarà pronto a compiere una scelta che cambierà radicalmente il suo percorso sentimentale. Nel frattempo, i fratelli Marchesi continueranno a muoversi nell’ombra, alimentando sospetti e manovre che finiranno per coinvolgere anche Umberto, mentre Odile, sempre più sotto l’influenza di Ettore, non si renderà conto del piano che il fidanzato starà costruendo alle sue spalle.

A completare il quadro, Rosa proseguirà le sue indagini giornalistiche e arriverà a una scoperta destinata a far tremare Milano: la conferma del ruolo di Guarnieri nell’inquinamento dei terreni.

Agata fa preoccupare i suoi cari

Nel corso della settimana, Agata continuerà a comportarsi in modo enigmatico. Le sue telefonate da Firenze saranno brevi, sfuggenti, e il tono della sua voce lascerà intuire che stia vivendo qualcosa che non vuole condividere. Mimmo sarà il primo a notare il cambiamento e, una volta tornato a Milano, racconterà tutto a Concetta, che inizierà a temere che la figlia stia nascondendo un problema molto più serio di quanto voglia far credere. A Milano, invece, il clima sarà completamente diverso.

Irene e Cesare ritroveranno un’intesa che permetterà alla capo commessa di tornare a immaginare un futuro stabile, mentre Johnny, ancora ferito, cercherà di prendere le distanze e troverà in Barbara un punto di sfogo. Il magazziniere rivelerà anche alla collega di avere intenzione di licenziarsi pur di non vedere più Irene. Nel frattempo, l’abito di Gianlorenzo continuerà a dividere le Veneri. Delia lavorerà a una revisione del modello, e un imprevisto in atelier offrirà a Valeria un’idea che potrebbe trasformare il vestito in un successo inatteso.

Matteo lascia Marina, ma lei so sorprende

Il momento più delicato della settimana riguarderà Matteo, che deciderà di chiudere la relazione con Marina.

Convinto che non possa più ignorare ciò che prova per Odile, sceglierà la sincerità, ma la sua decisione verrà subito messa alla prova: Marina gli confiderà un sospetto che lo lascerà senza parole e che potrebbe rimettere tutto in discussione. Parallelamente, Odile cercherà di capire cosa si nasconda dietro le accuse rivolte allo zio dopo la pubblicazione dell’articolo, ma i Marchesi faranno di tutto per impedirle di avvicinarsi alla verità. Ettore, in particolare, userà ogni mezzo per tenerla sotto controllo, senza che lei si accorga della manipolazione. Anche Rosa vivrà giorni intensi: mentre Umberto le chiederà un’intervista per difendersi, la giornalista si imbatterà in una prova decisiva che confermerà il coinvolgimento del commendatore nell’inquinamento dei terreni.

Al Gran Caffè Amato, infine, Ciro riceverà un’importante proposta professionale, ma la preoccupazione per Agata renderà difficile festeggiare. Concetta, sempre più inquieta, inizierà a pensare che l’unico modo per capire cosa stia succedendo alla figlia sarà raggiungerla a Firenze.