Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo alle 16:10 su Rai 1, metteranno Agata al centro di una situazione inquietante: durante il suo soggiorno a Firenze accadrà qualcosa che lascerà Mimmo profondamente turbato e getterà Concetta in una forte preoccupazione. Le anticipazioni annunciano una settimana tesa, segnata da scelte dolorose e verità difficili da affrontare. Johnny, sopraffatto dai sentimenti che prova ancora per Irene, arriverà a pensare di lasciare il lavoro, mentre per Umberto inizierà una fase critica a causa delle ombre sempre più pesanti legate allo scandalo dei terreni contaminati.

Agata sconvolge Mimmo e Concetta: qualcosa a Firenze non torna

Il rientro di Mimmo da Firenze porterà con sé un’inquietudine inattesa: il ragazzo confiderà a Concetta di aver trovato Agata diversa dal solito, chiusa, sfuggente, come se stesse vivendo qualcosa che non riesce a raccontare. Quelle parole colpiranno la donna al punto da spingerla a cercare immediatamente la figlia, ma la telefonata non farà che aumentare la sua preoccupazione. Decisa a capire cosa stia realmente succedendo, Concetta partirà per Firenze insieme a Ciro, convinta che Agata abbia bisogno di loro più di quanto voglia ammettere. Intanto, al Paradiso, le Veneri discuteranno dell’abito audace ideato da Botteri, che Delia modificherà grazie a un’intuizione nata da un errore del capo magazziniere.

Matteo, invece, continuerà a scavare nei misteri legati ai fratelli Marchesi e al viaggio a Londra, sempre più determinato a scoprire la verità.

Odile affronta Umberto, mentre Johnny e Matteo vivono momenti difficili

Dopo la pubblicazione dell’articolo su Umberto, Odile verrà travolta dal bisogno di capire cosa stia realmente accadendo e cercherà un confronto diretto con Matteo. Sarà in quell’occasione che il ragazzo, messo alle strette, le rivelerà ciò che prova davvero per lei. La giovane, già disorientata dalle pressioni di Ettore e Greta, inizierà così ad allontanarsi dall’ambiente di Villa Guarnieri, entrando in un momento di forte smarrimento personale. Nel frattempo, Johnny dovrà affrontare un dolore diverso: l’invito di Cesare a suonare al matrimonio con Irene lo colpirà profondamente.

Ancora innamorato della donna, il magazziniere si sfogherà con Barbara e inizierà a valutare seriamente l’idea di lasciare il negozio di moda milanese pur di non continuare a soffrire per amore. Parallelamente, Rosa consegnerà a Umberto un documento estremamente delicato, mentre Tancredi la metterà al corrente del fatto che lo stesso materiale è già finito nelle mani di altre redazioni. Un segnale chiaro che la situazione sta per esplodere e che lo scandalo potrebbe travolgere definitivamente il commendatore. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non chiariscono ancora cosa sia riportato con precisione in quei fogli, ma tutto lascia pensare che possa trattarsi della prova decisiva del coinvolgimento di Umberto nello scandalo dei terreni inquinati, lo stesso che ha provocato la malattia dei bambini.

A questo punto torna alla mente un episodio avvenuto mesi fa sul set: Roberto Farnesi, tra un ciak e l’altro, aveva mostrato nelle sue storie Instagram un manifesto con la scritta 'Assassino'. All’epoca si era ipotizzato un attacco orchestrato dai fratelli Marchesi, ma ora il quadro appare molto più chiaro: quel manifesto potrebbe essere proprio il segnale dell’esplosione pubblica di questa vicenda, destinata a travolgere Umberto e a cambiare gli equilibri della famiglia Guarnieri.