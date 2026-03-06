Le puntate de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo alle 16:10 su Rai 1 porteranno al centro della scena le preoccupazioni della famiglia Puglisi, chiamata a fare i conti con il comportamento sempre più enigmatico di Agata. Il ritorno di Mimmo da Firenze e le sue parole sulla giovane scateneranno infatti una serie di reazioni a catena che coinvolgeranno Concetta e Ciro, mentre al Gran Caffè la presenza di Ivana continuerà a creare nuovi equilibri e qualche inevitabile tensione. Sullo sfondo, le vicende degli altri protagonisti, dalle manovre dei fratelli Marchesi alle difficoltà di Umberto, contribuiranno a rendere la settimana particolarmente densa di sviluppi.

Mimmo lancia l’allarme su Agata e Concetta prende una decisione

Il primo campanello d’allarme arriverà da Mimmo, che al suo rientro da Firenze confiderà a Concetta di aver trovato Agata insolitamente distante e turbata. Le sue parole colpiranno profondamente la donna, già provata dalle tensioni nate al Gran Caffè Amat con l’arrivo di Ivana, la cui sicurezza finirà per metterla in ombra. Preoccupata per la figlia, Concetta deciderà di contattarla per capire cosa stia realmente accadendo e, non ottenendo risposte rassicuranti, sceglierà di partire per Firenze insieme a Ciro. Il viaggio rappresenterà un momento cruciale per entrambi: da un lato la necessità di proteggere Agata, dall’altro la consapevolezza che la loro famiglia potrebbe trovarsi davanti a un cambiamento inatteso.

Ciro vive un momento di svolta mentre Agata resta un enigma

Parallelamente, Ciro vivrà una settimana ricca di imprevisti. Grazie a una conoscenza di Ivana, riceverà una proposta inattesa da parte di un monsignore interessato alla cucina del Gran Caffè, un’occasione che potrebbe aprire nuove prospettive professionali. L’entusiasmo dell’uomo, però, verrà smorzato da una notizia che getterà Concetta nello sconforto, aggravando ulteriormente le tensioni familiari. Intanto, il mistero attorno ad Agata continuerà a infittirsi: il suo comportamento distante, le parole di Mimmo e l’urgenza con cui i genitori decideranno di raggiungerla faranno pensare a una situazione più complessa del previsto. Sarà proprio questo intreccio di preoccupazioni, opportunità e scelte difficili a segnare la settimana della Puglisi, destinati a confrontarsi con verità che potrebbero cambiare il loro equilibrio familiare. Parallelamente, i fratelli Marchesi continueranno il loro piano di vendetta, mentre Rosa scoprirà le responsabilità di Umberto nell'inquinamento dei terreni dove i bambini si sono ammalati.