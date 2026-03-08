Le puntate de Il Paradiso delle signore, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo alle 16:10 su Rai 1, porteranno al centro la famiglia Puglisi, travolta dal ritorno sconvolto di Mimmo da Firenze e dalla crescente preoccupazione per Agata. Le anticipazioni della settimana mostreranno come Concetta, già turbata da giorni, si troverà costretta a prendere decisioni drastiche per proteggere la figlia. Intorno a loro, le vicende degli altri protagonisti: da Matteo diviso tra Odile e Marina, a Irene e Cesare coinvolti nei preparativi delle nozze, fino alle tensioni nell’atelier e alle mosse di Umberto e Rosa.

Mimmo vede Agata e torna sconvolto da Firenze

Il rientro di Mimmo da Firenze segnerà l’inizio di una settimana carica di tensione per la famiglia Puglisi. Il ragazzo, profondamente scosso, racconterà a Concetta di aver trovato Agata diversa dal solito: distante, sfuggente, quasi irriconoscibile. Le sue parole, pronunciate con un’inquietudine che non riesce a mascherare, faranno crollare le ultime certezze della donna, già infastidita dalla sicurezza di Ivana al Gran Caffè Amato e turbata dal comportamento della figlia nelle ultime settimane. Mimmo, che conosce bene Agata e ne percepisce ogni minima sfumatura, sarà convinto che la ragazza stia vivendo qualcosa di serio e che non abbia il coraggio di parlarne.

Il suo racconto getterà un’ombra pesante sulla famiglia. Concetta cercherà di rassicurarlo, ma la paura che Agata stia affrontando un problema più grande di quanto voglia ammettere diventerà sempre più forte. Anche Ciro, pur cercando di mantenere la calma, non potrà ignorare l’agitazione del ragazzo. Mimmo, tormentato dal senso di impotenza, continuerà a ripensare a ogni dettaglio del suo incontro con Agata, convinto che la giovane stia chiedendo aiuto senza riuscire a dirlo apertamente.

Concetta riceve una notizia che la sconvolge

La situazione precipiterà quando Concetta, già provata dalle parole di Mimmo, riceverà una notizia inattesa che le farà perdere completamente la serenità. L’umore della donna crollerà, e ogni tentativo di concentrarsi sul lavoro o sulla gestione del Gran Caffè Amato diventerà impossibile.

La preoccupazione per Agata diventerà un peso insostenibile, tanto da spingerla a prendere una decisione drastica: partire immediatamente per Firenze insieme a Ciro, determinata a capire cosa stia realmente accadendo alla figlia. Il viaggio, carico di ansia e speranza, rappresenterà per lei l’unica possibilità di ritrovare un equilibrio. Mentre la famiglia Puglisi affronterà questo momento delicatissimo, le altre storie della settimana continueranno a intrecciarsi. Matteo, sempre più confuso, proverà a parlare con Odile per chiarire la situazione legata ai fratelli Marchesi, ma Ettore lo fermerà prima che possa raggiungerla. Sarà poi Odile, dopo aver letto l’articolo su suo zio, a cercare Matteo e a costringerlo a confessare i suoi veri sentimenti.

Proprio quando Portelli deciderà di lasciare Marina, la donna gli rivelerà una notizia che lo metterà di fronte alle sue responsabilità: ha un ritardo e potrebbe quindi aspettare un figlio da lui. Nel frattempo, Irene e Cesare ritroveranno la pace e la capo commessa inizierà a immaginare un matrimonio da favola, coinvolgendo Johnny nei preparativi. Per il magazziniere, ancora innamorato di lei, sarà un tormento continuo, aggravato dall’invito di Cesare a suonare alle nozze. All’atelier, un errore di Fulvio darà a Valeria un’intuizione che permetterà a Delia di migliorare l’audace abito nude‑look di Botteri, mentre tra la stilista e lo stesso Botteri nascerà una passione improvvisa. Rosa, intanto, consegnerà a Umberto un documento estremamente delicato, mentre Tancredi la informerà che altre redazioni hanno ricevuto lo stesso materiale, aumentando la tensione attorno a Guarnieri.