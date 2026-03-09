Le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo alle 16:10 su Rai 1, porteranno due svolte decisive. Le anticipazioni degli episodi rivelano che Odile, sempre più in conflitto con Umberto, prenderà la decisione di lasciare Villa Guarnieri per trasferirsi dai fratelli Marchesi, mentre Agata continuerà a nascondere un segreto che preoccuperà profondamente Mimmo e metterà in allarme Concetta. I coniugi Puglisi, quindi, temendo per le sorti della loro figlia minore, si troveranno costretti ad andare a Firenze a capire cosa stia succedendo.

Odile si trasferisce a casa di Ettore e Greta

La situazione di Odile arriverà a un punto di rottura. Dopo aver letto l’articolo su Umberto e aver cercato risposte da Rosa, la figlia di Adelaide sentirà il bisogno di conoscere la verità sullo zio. Il confronto sarà duro e doloroso, tanto da spingerla a prendere una decisione drastica: lasciare Villa Guarnieri e trasferirsi a casa di Ettore e Greta, che continueranno a tramare per allontanarla definitivamente dalla famiglia Guarnieri. Nel frattempo, Matteo cercherà di capire come i fratelli Marchesi siano venuti a conoscenza del viaggio a Londra e confiderà a Umberto i suoi sospetti. Quando proverà a parlare con Odile, Ettore lo fermerà, alimentando ulteriormente il clima di tensione.

Rosa, intanto, consegnerà a Umberto un documento estremamente delicato, mentre Tancredi la informerà che anche altre redazioni hanno ricevuto lo stesso materiale compromettente.

Agata nasconde un segreto e fa preoccupare Mimmo e Concetta

Nel frattempo, il comportamento di Agata attirerà l’attenzione di Mimmo, appena rientrato da Firenze. Il ragazzo la troverà insolitamente strana e racconterà tutto a Concetta, che rimarrà turbata dalle sue parole. Preoccupata, la donna deciderà di chiamare la figlia per capire cosa stia succedendo e sceglierà di partire per Firenze insieme a Ciro. Qualunque cosa Agata stia nascondendo, sembrerà abbastanza seria da mettere in allarme tutta la famiglia. Intanto, a Il Paradiso delle signore, le Veneri commenteranno l’audace abito realizzato da Gianlorenzo Botteri, che Delia dovrà modificare dopo un’intuizione di Valeria nata da un errore di Fulvio.

Johnny, invece, farà i conti con il dolore di essere stato invitato da Cesare a suonare al matrimonio con Irene, mentre il magazziniere rifletterà sul proprio futuro. Parallelamente, Matteo, deciso a lasciare Marina, verrà colto di sorpresa da una notizia sconvolgente che potrebbe cambiare tutto. L'attrice infatti gli rivelerà di avere un ritardo e di poter quindi aspettare un figlio da lui.