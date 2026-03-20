Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, relative alle puntate in onda da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile alle 16:10 su Rai 1, annunciano una settimana ricca di tensioni e ritorni inattesi. Agata farà improvvisamente rientro a Milano portando con sé un segreto che cercherà di mascherare, mentre Matteo verrà travolto dalla notizia delle imminenti nozze tra Odile ed Ettore, evento destinato a rimettere in discussione alleanze e rapporti familiari. Intorno a queste due trame principali si muoveranno le vicende di molti altri protagonisti: la recita di Pasquetta prenderà forma grazie all’impegno di don Saverio ed Enrico, Johnny cercherà di gestire il turbamento nato dal bacio con Irene, e Botteri vivrà giorni di incertezza mentre Delia valuterà un’importante proposta professionale.

Sullo sfondo, Umberto continuerà la sua battaglia per dimostrare la propria innocenza, mentre i Marchesi tenteranno di mantenere il controllo della situazione.

Agata lascia Firenze e nasconde un segreto ai suoi cari

Il ritorno improvviso di Agata da Firenze sorprenderà tutti. La giovane racconterà di essere rientrata a causa di una sospensione nei lavori di restauro, ma la sua spiegazione apparirà poco solida e alimenterà dubbi crescenti. La famiglia noterà subito un’inquietudine che Agata cercherà di nascondere, mentre la ragazza si muoverà con cautela per evitare domande troppo dirette. Nel frattempo, don Saverio ed Enrico lavoreranno alla recita di Pasquetta, coinvolgendo Johnny nella parte musicale e spingendolo a ritrovare un po’ di serenità dopo il bacio con Irene.

Quest'ultima, dal canto suo, cercherà di concentrarsi sul matrimonio con Cesare, mentre la vicinanza forzata con Johnny durante le prove renderà tutto più complesso. Anche Botteri vivrà giorni difficili: indeciso se dichiararsi a Delia prima della sua possibile partenza per gli Stati Uniti, finirà per scontrarsi con lei a causa di un malinteso su un abito non in vendita. La tensione tra i due si intreccerà con il misterioso comportamento di Agata, che continuerà a nascondere la verità sul motivo del suo ritorno.

Matteo scopre le imminenti nozze di Odile ed Ettore

La settimana sarà segnata anche dalla scoperta che sconvolgerà Matteo: il giovane verrà a sapere che Odile ed Ettore sono prossimi alle nozze.

La notizia lo colpirà profondamente, soprattutto mentre i fratelli Marchesi si convinceranno di aver raggiunto il loro obiettivo. Parallelamente, Umberto riuscirà a dimostrare che il documento che lo accusava era stato falsificato. Un articolo di giornale lo scagionerà definitivamente, aprendo la strada a un possibile riavvicinamento con Odile, che inizierà a riconsiderare il rapporto con lo zio. Matteo, però, sospetterà subito che dietro la falsificazione ci siano proprio i Marchesi, intuizione che alimenterà nuove tensioni. Mentre al Gran Caffè Amato si prepareranno cestini di uova di cioccolato decorati con simboli di pace per Il Paradiso delle signore, Johnny scoprirà che anche Irene prenderà parte alla recita, ritrovandosi nuovamente vicino a lei.

Intanto, grazie all’intervento di Valeria, Marcello e Rosa ritroveranno un equilibrio che sembrava perduto. La settimana si chiuderà con Umberto che comprenderà di aver accusato ingiustamente Ettore, pur senza riuscire a sanare del tutto la frattura con Odile, mentre Matteo dovrà fare i conti con una verità che rischierà di cambiare per sempre il suo rapporto con la giovane Guarnieri.