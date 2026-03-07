Le anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026 de Il Paradiso delle Signore 10 rivelano che Enrico sarà turbato riguardo un'indagine complessa legato al suo terreno contaminato, nella quale verrano coivolte anche Marta e Rosa. Nel frattempo, Umberto continuerà a controllare le mosse ambigue di Ettore e deciderà di chiere aiuto a Matteo. Poi Johnny dichiarerà i suoi sentimenti per Irene, che sta attraversando un periodo difficile dal punto di vista sentimentale. Intanto arriverà una nuova presenza in Caffetteria: Concetta, giovane che dovrà integrarsi all'interno dello staff.

Infine, Odile verrà a conoscenza su una sconvolgente rivelazione sul passato di Matteo, ma deciderà di prendere una posizione

L’indagine sul terreno contaminato preoccupa Enrico

Enrico continua a essere turbato dalle conseguenze dell’indagine sul terreno contaminato e decide di confidarsi con Marta. La donna si mostra subito disponibile ad aiutarlo e coinvolge anche Rosa, invitandola ad approfondire la vicenda per raccogliere informazioni utili. L’inchiesta potrebbe infatti nascondere risvolti più complessi di quanto sembri inizialmente.

Umberto osserva Ettore e chiede aiuto a Matteo

Nel frattempo Umberto continua a monitorare con attenzione le mosse di Ettore, convinto che dietro alcuni suoi comportamenti ci sia qualcosa di poco chiaro.

Per questo decide di chiedere aiuto a Matteo, sperando di riuscire a scoprire di più sulla situazione.

Johnny svela i sentimenti a Irene

Sul fronte sentimentale Irene attraversa un momento particolarmente delicato, ma può contare sulla presenza di Johnny, che cerca di starle accanto in ogni modo. Il ragazzo, però, fatica a nascondere i sentimenti che prova per lei. Nel frattempo Delia prova a convincere Cesare a fare chiarezza nel suo cuore e a non lasciarsi influenzare dai giudizi degli altri.

Una nuova possibile collaboratrice in Caffetteria

Alla Caffetteria si cerca una persona che possa dare una mano nel lavoro quotidiano. Don Saverio propone una nuova candidata, ma la sua presenza non convince subito tutti.

Concetta e gli altri dovranno capire se la nuova arrivata potrà davvero integrarsi nello staff.

Una rivelazione su Matteo sconvolge Odile

Il momento più intenso della settimana arriva durante una festa al Circolo, quando emergono alcune informazioni sul recente passato di Matteo proprio davanti a Odile. La ragazza reagisce con decisione e prende una posizione molto netta. Tuttavia, dietro quella rivelazione potrebbe esserci lo zampino dei fratelli Marchesi, pronti a muoversi nell’ombra per raggiungere i loro obiettivi.

Il Paradiso delle Signore 10: ascolti dal 2 al 6 marzo 2026

Ottimi risultati anche sul fronte Auditel per Il Paradiso delle Signore, che continua a confermarsi uno dei titoli più seguiti del pomeriggio di Rai 1.

Lunedì 2 marzo la soap ha conquistato 1.617.000 spettatori con il 18,5% di share, mentre martedì 3 marzo ha registrato 1.482.000 spettatori pari al 18,3%. Lo stesso risultato è stato raggiunto mercoledì 4 marzo, con 1.482.000 spettatori e uno share del 18,3%. Giovedì 5 marzo la serie ha totalizzato 1.422.000 spettatori con il 17,3% di share. La settimana si è poi chiusa in crescita venerdì 6 marzo, quando la puntata ha raccolto 1.687.000 spettatori arrivando al 19,56% di share, segnando il dato migliore della settimana.