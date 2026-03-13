Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 24 al 27 marzo su Rai 1 rivelano che per Matteo arriverà il momento di scoprire tutta la verità sulla gravidanza di Marina Valli mentre Ciro deciderà di assumere ufficialmente Ivana in Caffetteria.

Ettore, invece, continuerà a giocare sporco alle spalle di Odile e cercherà in tutti i modi di allontanare la ragazza dalla sua famiglia e in particolar modo dallo zio Umberto, con cui si creerà una grave frattura.

Matteo scopre la verità su Marina: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24-27 marzo

Per Matteo arriverà il momento di scoprire tutta la verità sulla presunta gravidanza di Marina Valli dopo che, negli episodi precedenti, la ragazza ammise di avere un ritardo che le stava causando un po' di preoccupazioni.

Finalmente Marina avrà modo di sottoporsi a un nuovo ciclo di esami e scoprirà di non essere realmente incinta così come aveva sospettato.

Matteo potrà tirare un sospiro di sollievo e, intanto, prenderà sempre più in considerazione l'idea di chiudere la sua storia d'amore con l'attrice e voltare pagina definitivamente.

Umberto sempre più nei guai nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10

Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dal 24 al 27 marzo, inoltre, rivelano che Ciro deciderà di assumere ufficialmente Ivana come nuova cuoca all'interno della Caffetteria, così da poter permettere a Mimmo di trasferirsi a Firenze e stare al fianco di Agata.

Per Umberto, invece, il periodo sarà sempre più difficile da sostenere: il commendatore Guarnieri si ritroverà a dover fare i conti con una serie di illazioni sul suo conto, dovute al suo possibile coinvolgimento nel caso dei bambini avvelenati.

Umberto proverà in tutti i modi a discolparsi e a far sì che venga a galla la verità su questa intricata vicenda, ma non riuscirà ad avere la meglio.

Per Johnny, invece, arriverà il momento di prendere una decisione importantissima per preservare la sua serenità: il ragazzo deciderà di allontanarsi definitivamente da Irene, nonostante i sentimenti autentici che ha capito di provare nei confronti della ragazza.