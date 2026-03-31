Il Paradiso delle Signore continua a regalare colpi di scena nelle puntate in onda dal 7 al 10 aprile. Intrighi, sentimenti contrastanti e rivelazioni inattese terranno incollati i telespettatori, con sviluppi cruciali soprattutto per Matteo, Adelaide e Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: puntate 7-10 aprile: Matteo scopre la verità su Ettore

Le nuove puntate della soap italiana si concentrano su segreti che vengono finalmente a galla e su rapporti messi a dura prova.

Matteo si ritroverà al centro di una scoperta sconvolgente: le menzogne di Ettore non potranno più restare nascoste.

Dopo aver collegato alcuni indizi, l’uomo capirà di essere stato ingannato e deciderà di non restare in silenzio.

Consapevole della gravità della situazione, Matteo sceglierà di mettere in guardia Adelaide. Questo gesto potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri, soprattutto perché Adelaide potrebbe trovarsi coinvolta in qualcosa di molto più grande di quanto immaginasse.

Odile si ritroverà in pericolo? Marcello diviso in amore e va in crisi

L’avvertimento di Matteo non sarà privo di conseguenze. Adelaide dovrà affrontare una situazione delicata, in cui fidarsi della persona giusta diventerà fondamentale. I sospetti su Ettore cresceranno e il rischio di uno scontro diretto sarà sempre più concreto.

Grande spazio anche alle vicende sentimentali di Marcello, che vivrà un momento di profonda crisi. Da un lato c’è Rosa, pronta a partire per Parigi per lavorare al suo libro, un’occasione importante che potrebbe allontanarla definitivamente.

Dall’altro lato, il ritorno a Milano di Adelaide riaprirà vecchie ferite e sentimenti mai del tutto sopiti. Marcello si troverà così combattuto tra il presente e il passato, incapace di prendere una decisione chiara.

Rosa parte per Parigi

La partenza di Rosa rappresenterà un punto di svolta. La distanza metterà alla prova il legame con Marcello, già fragile per via delle nuove tensioni. La scelta della donna di inseguire i suoi sogni professionali potrebbe avere conseguenze importanti sulla loro relazione, complice anche la presenza di Tancredi nella vita della giornalista.