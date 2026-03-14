Nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda da martedì 24 a venerdì 27 marzo alle 16:10 su Rai 1, la tensione attorno a Odile crescerà in modo vertiginoso. L’arrivo di una lettera di Adelaide, che Umberto deciderà di consegnarle personalmente, scatenerà una reazione inattesa e violenta nella ragazza. A complicare ulteriormente la situazione ci sarà Ettore, sempre più deciso a isolare la fidanzata dalla famiglia e a rafforzare il suo controllo su di lei. Sullo sfondo, al negozio di moda prenderà forma la nuova collezione, mentre le altre storyline intrecceranno amori, gelosie e scelte decisive.

La lettera di Adelaide fa infuriare Odile

La settimana si aprirà con l’arrivo della lettera di Adelaide a Villa Guarnieri. Umberto, convinto che quel gesto possa aiutare a ricucire il rapporto con la figlia, deciderà di consegnargliela. Ma Odile reagirà in modo opposto: leggerà quelle parole con crescente irritazione, convinta che dietro ogni frase si nasconda un tentativo di influenzarla. Ettore, attento a ogni sfumatura, userà subito la situazione a suo vantaggio. Spingerà Odile a credere che sua madre e Umberto stiano complottando per manipolare la sua opinione su di lui. La ragazza, già fragile, finirà per affrontare il padre con durezza, accusandolo apertamente di volerla controllare. Nel frattempo, a Il Paradiso delle signore, la nuova collezione verrà lanciata ufficialmente dopo l’approvazione dell’abito nude‑look.

Delia racconterà alle amiche la sua prima notte d’amore con Botteri, mentre Ciro continuerà a interrogarsi sul malumore di Concetta, sempre più infastidita dalla presenza di Ivana in Caffetteria.

Ettore isola Odile dalla sua famiglia

Nei giorni successivi, Ettore intensificherà la sua strategia: limiterà gli incontri di Odile, filtrerà le informazioni che le arrivano e impedirà a Marta di avvicinarsi alla cugina. Organizzerà persino una serata a casa Marchesi per tenerla lontana dai Guarnieri proprio mentre la situazione pubblica di Umberto peggiorerà. L’articolo di Rosa sul presunto coinvolgimento della Banca Guarnieri nel caso Meneghini circolerà rapidamente, mettendo il commendatore sotto pressione.

Umberto deciderà di esporsi per difendersi, ma un manifesto affisso sulla facciata della GMM lo accuserà di aver speculato sulla salute dei bambini, offrendo a Ettore l’occasione perfetta per convincere Odile a prendere una posizione definitiva contro la sua famiglia. Intanto, le altre trame si intrecceranno: Irene rileggerà la canzone scritta da Johnny per il loro matrimonio e ne rimarrà turbata, mentre lui, tormentato anche dalle notizie del suo amico Brian dal Vietnam, sceglierà di allontanarsi definitivamente. Durante una manifestazione contro la guerra, Johnny verrà ferito e sarà soccorso da Irene, Barbara e Delia. La settimana si chiuderà con Odile sempre più isolata, sempre più convinta che solo Ettore sia dalla sua parte, mentre i suoi familiari cercheranno disperatamente un modo per raggiungerla prima che la situazione precipiti.