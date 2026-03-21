Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 30 marzo al 3 aprile 2026 rivelano che il ritorno in scena di Agata Puglisi sarà al centro di un vero e proprio mistero che terrà banco nel corso degli episodi a seguire.

La figlia dei coniugi Puglisi, infatti, farà credere a tutti che non ci siano problemi nella sua vita ma in realtà nasconderà un segreto importante.

Momento difficile anche per Johnny che, nel corso delle nuove puntate, si ritroverà a dover fare i conti con un grave lutto che lo destabilizzerà.

Agata nasconde un segreto: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 3 aprile

Il rientro a Milano di Agata Puglisi sarà al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore fino al 3 aprile: la ragazza svelerà di aver messo in stand-by le opere di restaurazione per le quali era stata chiamata a trasferirsi a Firenze ma, questa sua versione dei fatti, non riuscirà affatto a convincere sua mamma e suo padre.

I due coniugi Puglisi saranno ben consapevoli del fatto che Agata stia nascondendo qualcosa e, in effetti, verrà fuori che la ragazza sta tacendo su quello che è il suo vero segreto.

Per quale motivo Agata è rientrata in fretta e furia a Milano, poche settimane dopo il trasferimento a Firenze?

Un piccolo giallo che verrà risolto nel corso dei prossimi episodi di questa decima stagione della soap che si avvia verso il gran finale.

Johnny devastato da un grave lutto nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Johnny si ritroverà a dover affrontare un grave lutto che lo destabilizzerà.

Il nuovo magazziniere scoprirà che uno dei suoi più cari amici è morto in guerra in Vietnam e resterà profondamente scosso.

Al fianco di Johnny ci sarà Irene, la quale proverà a tirargli su il morale: la vicinanza tra i due diventerà pericolosa, al punto che si arriverà al primo fatidico bacio.

Per Matteo, invece, arriverà il momento di chiudere la sua relazione con Marina Valli: i due si diranno addio definitivamente nel corso dei prossimi episodi di aprile e l'attrice deciderà di andare via da Milano.

Novità anche per Enrico, che dovrà organizzare lo spettacolo di Pasqua per i bambini ricoverati nel suo ospedale, così da ridargli il sorriso.