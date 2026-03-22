Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 che andranno in onda fino al 3 aprile in prima visione assoluta rivelano che Matteo Portelli avrà modo di scoprire tutta la verità sulla sua amata Odile, dopo che deciderà di troncare definitivamente la sua relazione con l'attrice Marina Valli.

Intanto Marcello si mostrerà nuovamente innamorato: tra lui e Rosa Camilli ritornerà il sereno dopo un periodo burrascoso mentre Agata Puglisi rimetterà piede a Milano dopo un breve periodo di assenza.

Matteo scopre la verità sulla sua amata: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 3 aprile

Per Matteo e Marina arriverà il momento di prendere in mano le redini di questa storia d'amore che sta facendo acqua da tutte le parti: i due si renderanno conto di non poter stare insieme e, per questo motivo, decideranno di troncare la loro relazione e voltare pagina definitivamente.

Marina annuncerà così la sua partenza per gli Stati Uniti d'America, dove ad attenderla vi è una nuova importante sfida professionale e intanto chiederà a Irene di accompagnarla in questa avventura, facendole da parrucchiera personale.

E, per Matteo, arriverà il momento di scoprire la verità anche sulla sua vera amata, Odile Di Sant'Erasmo.

Il contabile del Paradiso delle signore prenderà informazioni sul conto di Odile e scoprirà che la ragazza ha scelto di accelerare i tempi per il suo matrimonio con Ettore, intenzionata a pronunciare il fatidico sì al più presto.

Marcello di nuovo innamorato nei prossimi episodi de Il Paradiso 10

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 previsti fino al 3 aprile su Rai 1, inoltre, rivelano che Marcello ritroverà il sorriso e un po' di armonia al fianco di Rosa Camilli.

Dopo un periodo turbolento, tra i due ritornerà il sereno e si mostreranno nuovamente affiatati come ai vecchi tempi.

Spazio anche al ritorno in scena di Agata Puglisi: dopo un periodo di assenza, la ragazza rimetterà piede a casa, dai suoi genitori.

Una presenza che non passerà inosservata, dato che Agata aveva scelto di intraprendere il suo nuovo percorso professionale a Firenze: questo ritorno a casa lascerà tutti un po' perplessi e sorpresi, in primis sua mamma Concetta Puglisi.