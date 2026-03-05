Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 16 al 20 marzo su Rai 1 rivelano che Mimmo andrà da Agata a Firenze per farle visita, scoprendo che la ragazza sta nascondendo qualcosa di importante.

Odile, invece, si ritroverà a dover prendere in mano le redini della sua vita dopo le innumerevoli incomprensioni con lo zio Umberto Guarnieri, finendo per fare una scelta bomba che si preannuncia inaspettata.

Agata nasconde qualcosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 16-20 marzo

Mimmo rimetterà piede a Milano dopo essere stato per qualche giorno a Firenze dalla sua fidanzata Agata: il ragazzo tornerà a casa in parte demotivato.

Il motivo? Mimmo confiderà a Concetta di aver trovato Agata molto strana, quasi come se la ragazza stesse nascondendo qualcosa di importante e serio alla famiglia. Un annuncio che finirà per mettere in ansia e agitazione Concetta, intenzionata a scoprire cosa sta accadendo a sua figlia Agata. Nel frattempo Ciro sarà alle prese con l'arrivo della nuova cuoca che sarà pronta ad aiutarlo in Caffetteria.

Odile farà una scelta bomba nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dal 16 al 20 marzo, inoltre, rivelano che Odile si ritroverà a dover affrontare suo zio Umberto Guarnieri per quanto è accaduto con Ettore.

Il commendatore proverà a dare la sua versione dei fatti alla ragazza, esprimendo tutti i suoi dubbi sul conto del ragazzo, ma finirà per ritrovarsi ai ferri corti con lui.

La reazione di Odile, infatti, non sarà delle migliori e dopo lo scontro con lo zio finirà per prendere una decisione bomba, che si preannuncia completamente inaspettata.

Tra Irene e Cesare, invece, tornerà il sereno dopo un momento di grande tensione: dopo questa ritrovata serenità, la ragazza comincerà a fantasticare sul matrimonio perfetto da organizzare. Per Umberto, invece, la situazione legata al suoi coinvolgimento nel caso dei bambini intossicati: sarà Rosa Camilli a entrare in possesso di un documento inedito ed esclusivo che rischierà di compromettere ulteriormente la posizione del commendatore.