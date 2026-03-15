Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dal 23 al 27 marzo 2026 rivelano che Johnny resterà gravemente ferito durante una manifestazione e per lui sarà necessario il trasporto urgente in ospedale per essere sottoposto ai dovuti accertamenti medici.

Intanto Umberto verrà incastrato e messo nei guai dopo che, un manifesto pubblicato sulla vetrina della Galleria Milano Moda, lo accuserà di aver speculato sulla salute del bambini avvelenati.

Johnny in gravi condizioni: anticipazioni Il Paradiso delle signore 23-27 marzo

Per Johnny sarà un periodo decisamente difficile e complicato dal punto di vista personale: il ragazzo, infatti, deciderà di farsi da parte con Irene e prenderne le distanze, così da non dover più soffrire per lei.

Il destino, però, vorrà che i due torneranno a essere nuovamente vicini in seguito a una circostanza drammatica che avrà delle conseguenze inaspettate.

Johnny, infatti, deciderà di partecipare a una manifestazione contro la guerra in Vietnam durante la quale verrà gravemente ferito.

Le condizioni di salute del ragazzo saranno allarmanti e preoccupanti, al punto che bisognerà procedere con la corsa in ospedale per essere sottoposto a tutta una serie di accertamenti medici.

Irene si mostrerà in pena per le condizioni di salute del ragazzo e sarà al suo fianco per tutto il tempo.

Umberto incastrato nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 23 al 27 marzo, inoltre, rivelano che Umberto Guarnieri si ritroverà incastrato e messo nei guai dopo che la notizia del suo coinvolgimento nel caso dei bambini avvelenati diventerà di dominio pubblico.

Qualcuno, infatti, riuscirà ad affiggere dei manifesti sulla vetrina della Galleria Milano Moda, dove il commendatore verrà accusato di essere complice di ciò che è successo.

Il commendatore dovrà fare i conti con la pesantissima accusa di aver speculato sulla salute dei bambini mentre Marina Valli deciderà di sottoporsi a una nuova serie di accertamenti medici per scoprire la verità sulla presunta gravidanza apprendendo che si tratta di un falso allarme.