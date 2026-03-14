Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste dal 23 al 27 marzo in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Matteo si ritroverà a fare i conti con la verità legata al segreto della gravidanza di Marina Valli dopo che, nel corso degli ultimi giorni, ha creduto che la ragazza potesse essere in dolce attesa.

Ettore, invece, si mostrerà sempre più spietato nei confronti di Odile e cercherà di fare il possibile per scatenare una guerra in famiglia tra la ragazza e suo zio Umberto Guarnieri.

Matteo scopre il segreto di Marina: anticipazioni Il Paradiso delle signore 23-27 marzo

Matteo vivrà dei nuovi giorni di grande apprensione per via della situazione legata alla presunta gravidanza di Marina Valli, che lo terrà col fiato sospeso fino alla fine.

Il contabile, infatti, si renderà conto che non è lei la ragazza con la quale intende costruire il suo futuro sentimentale, motivo per il quale ammetterà di essere pronto anche a prenderne le distanze.

Ben presto, però, il segreto legato alla gravidanza di Marina verrà finalmente a galla: Matteo, infatti, scoprirà che la stilista non è realmente in dolce attesa così come avevano creduto e sospettato in un primo momento.

La gravidanza di Marina si rivelerà così un falso allarme che permetterà al fratello di Marcello di riprendere in mano le redini della sua vita, ipotizzando così un futuro senza Marina.

Ettore sempre più spietato e crudele

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 23 al 27 marzo, inoltre, rivelano che Ettore si mostrerà sempre più spietato nei confronti di Odile e cercherà di fare il possibile per creare un clima di odio tra la ragazza e suo zio Umberto.

Odile si mostrerà su tutte le furie nei confronti del commendatore Guarnieri, accusandolo di aver cercato di fare il possibile per allontanarla da Ettore, mandando all'aria il loro matrimonio.

Nel frattempo, a Milano si svolgerà una manifestazione contro la guerra in Vietnam alla quale prenderà parte anche Johnny: il ragazzo, però, rimarrà seriamente ferito e per lui sarà necessario il trasporto in ospedale per essere sottoposto a una serie di accertamenti medici.