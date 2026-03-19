Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 dal 30 marzo al 3 aprile 2026 rivelano che Matteo Portelli scoprirà tutta la verità sulle ormai imminenti nozze di Odile assieme a Ettore Marchesi.

Nel frattempo Umberto cercherà di impegnarsi con tutte le sue forze per cercare di dimostrare la sua totale estraneità e innocenza in merito al caso dell'avvelenamento dei bambini mentre Agata rimetterà piede a Milano dopo un periodo di assenza.

Matteo scopre che Odile sta per sposarsi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 30 marzo-3 aprile

Per Matteo e Marina arriverà il momento di chiudere definitivamente questa relazione: i due si renderanno conto di non essere fatti per stare insieme, motivo per il quale accetteranno di dirsi addio in maniera serena e pacifica.

Matteo riprenderà in mano le redini della sua vita sentimentale e si mostrerà pronto a riavvicinarsi a Odile.

Il contabile del Paradiso delle signore, però, farà i conti con una amara scoperta che lo lascerà profondamente turbato: apprenderà che la figlia di Adelaide sta per sposare ufficialmente Ettore.

Il piano dei fratelli Marchesi proseguirà nel migliore dei modi: i due faranno di tutto per allontanare Odile dalla sua famiglia, in particolar modo dal commendatore Guarnieri.

Umberto Guarnieri vuole dimostrare la sua innocenza

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore previsti dal 30 marzo al 3 aprile, inoltre, rivelano che Umberto continuerà a sollecitare la perizia sul documento che attesta la sua colpevolezza in merito al caso dell'avvelenamento dei bambini.

Il commendatore cercherà di fare il possibile per dimostrare a tutti di non avere nulla a che fare con questa vicenda, sebbene Ettore e Greta cercheranno di remare contro di lui.

Spazio anche al ritorno a sorpresa di Agata: la figlia di Concetta e Ciro, infatti, riapparirà a sorpresa a Milano dopo un periodo di assenza e lascerà tutti sorpresi e meravigliati, dato che avrebbe dovuto portare avanti ancora per un po' di tempo il suo impegno professionale a Firenze.

Intanto, in vista della Pasqua, Roberto penserà di coinvolgere la grande famiglia del Paradiso in una iniziativa speciale.