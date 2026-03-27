Le trame de Il Paradiso delle Signore 10 si fanno sempre più tese nelle puntate in onda fino al 10 aprile. Al centro della scena ci sarà Matteo Portelli, che si ritroverà quasi per caso ad ascoltare una conversazione compromettente tra i fratelli Marchesi. Il giovane inizierà così a sospettare che dietro l’apparente cordialità di Ettore e Greta si nasconda qualcosa di poco chiaro, capace di mettere in difficoltà Umberto e la sua famiglia.

Matteo scopre la verità sui Marchesi: il segreto di Ettore e Greta

Tutto nascerà da un momento di distrazione dei due fratelli.

Convinti di non essere sorvegliati, Ettore e Greta si lasceranno andare a confidenze compromettenti, svelando la loro vera natura. Matteo, testimone involontario dello scambio, capirà immediatamente che i Marchesi non sono affatto gli alleati che dicono di essere. I dettagli che emergeranno dai loro discorsi saranno così inquietanti da non lasciargli scelta: restare in silenzio significherebbe diventare complice di un piano che punta a distruggere il Paradiso.

Il faccia a faccia con Umberto: dubbi e nuovi sospetti

Senza perdere un istante, Matteo deciderà di affrontare Umberto Guarnieri. Per il Commendatore, la rivelazione sarà una doccia fredda: proprio mentre credeva di avere la situazione sotto controllo, si ritroverà a fare i conti con l'ombra del tradimento.

Il sospetto di essere finito nel mirino di una trappola orchestrata dai Marchesi manderà Umberto su tutte le furie, costringendolo a riconsiderare ogni mossa fatta finora. Gli equilibri di potere a Milano sono pronti a saltare, e la stabilità tanto cercata diventerà solo un lontano ricordo.

Corsa contro il tempo: Matteo vola a Roma da Adelaide

Ma il vero pericolo riguarda Odile. Consapevole che la giovane sta per legarsi definitivamente a Ettore, Matteo sceglierà la strada più rischiosa: partire immediatamente per Roma. L'obiettivo è incontrare la Contessa Adelaide per metterla in guardia prima che sia troppo tardi. Portelli sa bene che, se il matrimonio dovesse celebrarsi, Odile finirebbe dritta in una trappola senza via d'uscita. Con il tempo che stringe e i Marchesi pronti a chiudere il cerchio, la missione di Matteo a Villa Flora diventa l'ultima speranza per evitare una tragedia irreversibile.