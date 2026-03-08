Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 9 al 13 marzo, Odile scoprirà grazie ad Ettore che Umberto ha mandato Matteo a Londra per indagare sul conto dei fratelli Marchesi e compirà un gesto clamoroso. Inoltre Rosa sarà infastidita dalla vicinanza tra Marcello e Valeria.

Johnny, invece, sarà sul punto di confessare i suoi sentimenti ad Irene, ma cambierà idea ed aiuterà Cipriani a tornare con Cesare.

Umberto cerca di tenere distante Ettore da Odile

Enrico avrà dei colloqui in questura in relazione al campetto contaminato e spiegherà a Marta come non sarà facile scoprire i responsabili.

La giovane Guarnieri allora domanderà a Rosa di avviare una indagine e la giornalista intervisterà Proietti e Guarnieri. Quest'ultimo intanto proverà ad allontanare Ettore da Odile [VIDEO]e chiederà una mano a Matteo.

Nel frattempo Concetta si rivolgerà a Don Saverio per trovare qualcuno che possa sostituire Mimmo in caffetteria. In tutto questo, Delia esorterà Cesare a non lasciarsi influenzare da Rebecca e a riavvicinarsi ad Irene, la quale soffrirà ma potrà contare sulla vicinanza di Johnny.

Odile compie un gesto clamoroso

Le vendite della nuova linea di intimo di Valeria non saranno esaltanti e Marcello aiuterà la donna, mettendola in contatto con un ex socio e questo le consentirà di ottenere un importante ordine.

Rosa noterà la vicinanza tra il suo ex e la bella Craveri e sarà irritata. Intanto Ciro non gradirà la nuova arrivata Ivana, ma in seguito si scuserà e le chiederà di lavorare in caffetteria.

Nel frattempo Johnny sarà sul punto di dichiararsi ad Irene, ma successivamente cambierà idea e si impegnerà per farla riappacificare con Cesare. L'uomo infatti comprenderà come lui e Cipriani potranno essere solo buoni amici. In tutto questo, Ettore nel giorno della festa al Circolo per la fine delle riprese del film confesserà ad Odile che Umberto ha inviato Matteo a Londra per indagare sul loro conto. La figlia di Adelaide di fronte a queste parole compirà un gesto clamoroso.

Intanto il sindaco di Milano consegnerà ad Enrico e Guarnieri una riconoscenza per il caso del campo contaminato.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Enrico ha compreso grazie al supporto di Barbara che il malessere dei bambini potrebbe essere stato causato da un inquinamento. Inoltre Odile si è trovata in una situazione difficile a causa degli scontri frequenti tra Umberto ed Ettore.

Valeria Craveri, invece, ha potuto avviare la vendita di linea intima in sartoria, mentre il rapporto tra Irene e Cesare si è incrinato a causa dell'intervento di Rebecca.