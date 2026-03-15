Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 16 al 20 marzo, Umberto sarà coinvolto in uno scandalo che potrebbe provocargli brutte conseguenze. Inoltre Matteo vorrà lasciare Marina, la quale gli confesserà che forse è incinta.

Johnny, invece, mediterà di lasciare Milano poiché non ce la farà a vedere la sua amata Irene insieme a Cesare.

Mimmo racconta a Concetta di avere visto Agata turbata

Irene dopo aver fatto pace con il suo amato Cesare si dedicherà ai preparativi per il matrimonio. Johnny a questo punto sarà a maggior ragione convinto di non confessare alla giovane Cipriani i suoi sentimenti.

Inoltre i piatti cucinati da Ivana troveranno il pieno gradimento di Ciro, ma Concetta non gradirà l'intraprendenza della ragazza. Mimmo, invece, tornerà a Milano e racconterà a Concetta di avere trovato Agata molto turbata.

Nel frattempo Umberto chiederà a Rosa di fargli un'intervista così da spiegare le ragioni della Banca Guarnieri in merito al finanziamento della ditta Meneghini. Odile appena vedrà l'articolo, vorrà scoprire la verità e si confronterà con Portelli, il quale le confesserà tutti i suoi sentimenti. Le Veneri, invece, parleranno sul nuovo abito più trasparente disegnato da Botteri che Delia indosserà dopo le modifiche.

Rosa consegna ad Umberto un documento compromettente

Concetta chiamerà Agata per comprendere come stia, ma non fidandosi delle sue parole si recherà insieme a Ciro a Firenze.

Intanto grazie all'abilità in cucina di Ivana, Puglisi senior sarà felice di ricevere una proposta da parte di un monsignore. Inoltre Matteo vorrà lasciare Marina, la quale però gli dirà che forse è incinta.

Nel frattempo Irene chiederà a Johnny di aiutarla nel fare una sorpresa a Cesare, ma Pastore penserà di andare via dalla città. In tutto questo, tra Delia e Botteri scoppierà la passione, mentre Rosa darà ad Umberto un documento compromettente. Tancredi però spiegherà a Camilli che già altre testare ne sono entrate in possesso. Odile, invece, si confronterà con Guarnieri ed alla fine deciderà di trasferirsi dai fratelli Marchesi.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Delia si è impegnata per far riappacificare Irene e Cesare.

Johnny ha continuato a pensare alla giovane Cipriani. Inoltre Ciro ha chiesto un aiuto a Don Saverio affinché trovasse qualcuno che lo aiutasse in caffetteria.

Ettore e Greta, invece, hanno proseguito i lori piani contro Umberto e Matteo, mentre Marcello ha aiutato Valeria a promuovere la sua linea di intimo.