Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 30 marzo al 3 aprile, Umberto sarà scagionato da ogni accusa, ma Odile risulterà sempre più influenzata dalle scelte di Ettore [VIDEO]. Inoltre Irene e Johnny si scambieranno un bacio appassionato.

Marcello e Rosa, invece, ritroveranno la sintonia di un tempo, mentre Agata tornerà a Milano ed i suoi racconti non convinceranno.

Agata torna a Milano e spiega che i lavori di restauro sono stati interrotti

Matteo e Marina decideranno di comune accordo di separarsi. Intanto Valli chiederà a Delia di essere la sua parrucchiera personale in America e Botteri tentennerà se fare o meno la proposta di matrimonio alla sua amata, poiché temerà di poter condizionare le sue scelte.

Inoltre Agata tornerà a Milano e riferirà alla famiglia che sono stati interrotti i lavori del restauro, ma il suo racconto non convincerà del tutto.

Nel frattempo Don Saverio inviterà Enrico ad organizzare la tradizionale recita di Pasquetta per i bambini dell'ospedale. In tutto questo, Irene e Johnny si scambieranno un bacio appassionato, ma l'arrivo di Cesare interromperà ogni loro possibile confronto. Matteo, invece, apprenderà che Odile presto sposerà Ettore, mentre Umberto spererà di poter dimostrare al più presto la sua innocenza.

Delia e Botteri litigano

In sartoria saranno pronti per essere esposti dei cesti di uova decorate con il simbolo della pace. Intanto Botteri e Delia litigheranno a seguito di un malinteso sorto per un abito non messo in vendita.

Inoltre Enrico accetterà l'offerta di Don Saverio per la recita di Pasquetta e chiederà a Johnny di poter suonare. Il ragazzo si impegnerà per non pensare ad Irene, la quale però parteciperà alla recita con una parte.

Nel frattempo Marcello e Rosa ritroveranno l'idillio di un tempo grazie all'aiuto di Valeria. In tutto questo, un articolo di giornale scagionerà Umberto ed Odile penserà di riavvicinarsi allo zio, ma i fratelli Marchesi interverranno per evitarlo. Tra le altre cose, Guarnieri ammetterà di essersi sbagliato nell'incolpare Ettore di avere contraffatto il documento, ma questo non basterà per superare le difficoltà con Odile.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Irene è rimasta vicina a Johnny dopo la morte del suo amico Brian.

Inoltre Delia ha raccontato la sua prima notte d'amore con Botteri.

Rosa, invece, ha scritto un articolo sul coinvolgimento della Banca Guarnieri nell'inquinamento, mentre Umberto è rimasto turbato dopo che sulla vetrina della GMM è apparso un volantino che lo accusava di essere un criminale.