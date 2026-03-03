Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una sorpresa destinata a sconvolgere uno dei protagonisti proprio alla vigilia di un momento decisivo. Nell’episodio in onda mercoledì 11 marzo alle 16:10 su Rai 1, Johnny sarà al centro della scena: il ragazzo, infatti, si sentirà finalmente pronto a dichiarare il suo amore a Irene, ma un imprevisto dell’ultima ora rischierà di ribaltare completamente la situazione. Intanto, al Gran Caffè Amato farà il suo ingresso Ivana Fabbri, cuoca di fiducia inviata da don Saverio, pronta a portare ordine e nuove dinamiche nel locale.

Sul fronte imprenditoriale proseguiranno le vicende di Valeria Craveri, mentre non mancherà spazio per seguire l’intricata storyline dei fratelli Marchesi, sempre più impegnati nei loro sotterfugi.

Johnny è pronto a dichiararsi a Irene

Johnny finalmente sarà pronto a fare un passo importante con Irene, della quale è innamorato ormai da mesi. La capo commessa e il magazziniere, oltre a essere colleghi, sono anche amici e coinquilini. Johnny ormai ha confessato a Barbara e a sua cugina Delia di provare un sentimento per Irene e non riuscirà più a nascondersi, volendo dichiararsi dal momento che ora la signorina Cipriani è single, vista la recente rottura con Cesare, con il quale il fidanzamento si è interrotto bruscamente a causa dello zampino di Rebecca.

Tuttavia, Delia vorrà aiutare la sua amica a ricucire il rapporto con l’avvocato Brugnoli e architetterà un piano.

Johnny trova una sorpresa ad attenderlo prima di confessare il suo amore a Irene

Delia proverà davvero a rimettere ordine nel caos sentimentale di Irene e Cesare, organizzando un incontro chiarificatore che possa riportare un po’ di serenità dopo la rottura. Un gesto che, però, rischierà di mandare all’aria i piani di Johnny: secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, nella puntata dell’11 marzo, proprio quando il magazziniere troverà finalmente il coraggio di confessare il suo amore a Irene, si imbatterà in una sorpresa inattesa. Le trame non svelano di cosa si tratti, ma è facile immaginare che a casa delle Veneri possa presentarsi Cesare, invitato da Delia, e che Johnny, rientrando per dichiararsi, si ritrovi davanti il suo rivale in amore.

Intanto don Saverio accoglierà la richiesta di Concetta, fornendole il nome di una donna di fiducia: la cuoca Ivana Fabbri, che si presenterà al Gran Caffè Amato per un colloquio. Ciro, però, non gradirà affatto la presenza della signora e non le riserverà l’attenzione che merita, apparendo addirittura disinteressato nonostante le ottime referenze. Sul fronte dei Marchesi, i sospetti dei fratelli si faranno sempre più concreti: inizieranno infatti a credere che sia stato Matteo la persona ingaggiata da Umberto per andare a trovare Fiona in clinica. Un dubbio che non resterà tale, perché Greta verrà a conoscenza di un dettaglio importante da Marina: Portelli non si è presentato sul set proprio nei giorni in cui, a Londra, qualcuno ha riempito di domande la signora Marchesi.

Infine, spazio anche a Valeria, che continuerà a impegnarsi per far decollare il negozio con la sua linea di lingerie. Nonostante gli sforzi, però, le vendite non decolleranno, lasciando presagire nuove difficoltà per la giovane imprenditrice.