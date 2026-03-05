Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore preannunciano un colpo di scena destinato a incrinare rapporti e fiducia tra i protagonisti. Nella puntata in onda venerdì 13 marzo alle 16:10 su Rai 1, Greta deciderà di agire di nascosto e introdursi nell’appartamento di Marcello per mettere le mani sul passaporto di Matteo: un gesto rischioso, compiuto con l’obiettivo di ottenere la prova decisiva sui suoi ultimi spostamenti e smascherarlo agli occhi della sua migliore amica. Nel frattempo, Odile verrà informata che è stato proprio Matteo Portelli a fingersi medico e a sconvolgere Fiona Marchesi durante il ricovero nella clinica di Londra.

Sconvolta dalla rivelazione, la figlia di Adelaide reagirà con un gesto clamoroso al Circolo, destinato a cambiare gli equilibri tra i personaggi coinvolti.

Greta architetta un escamotage per intrufolarsi a casa di Marcello

Greta vorrà mettere finalmente ordine nei dubbi che da giorni tormentano lei e suo fratello Ettore. I due stilisti sospetteranno che dietro l’episodio avvenuto nella clinica di Londra, quando un uomo si è spacciato per medico e ha provocato una crisi a Fiona Marchesi, chiedendole di ricordare il defunto marito Arturo Guarnieri, ci sia proprio Matteo, mandato da Umberto per ottenere informazioni compromettenti. L’ipotesi sembrerà plausibile, ma per avere la certezza che Matteo si sia davvero recato all’estero in quei giorni servirà una prova inconfutabile.

Per questo, Greta deciderà di agire in prima persona: architetterà un piano per introdursi di nascosto a casa di Marcello e impossessarsi del passaporto di Matteo, l’unico documento in grado di confermare i suoi spostamenti e svelare la verità una volta per tutte.

Odile compie un gesto clamoroso al Circolo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore lasciano intendere che la mossa di Greta potrebbe avere conseguenze molto più ampie di quanto immaginato, anche se non è ancora chiaro se la stilista riuscirà davvero a sottrarre il passaporto di Matteo a casa di Marcello o se basterà la sua testimonianza per convincere Odile della verità. Quel che è certo è che, terminati i festeggiamenti al Circolo per la fine delle riprese del film di Marina Valli, Ettore deciderà di rivelare alla sua fidanzata ciò che lui e Greta hanno scoperto: sarebbe stato proprio Matteo a recarsi a Londra da Fiona Marchesi per conto di Umberto, fingendosi medico e provocando la crisi della donna.

La rivelazione colpirà profondamente Odile, che reagirà con un gesto clamoroso al Circolo, un’azione di cui non sono ancora note le modalità ma che promette di cambiare gli equilibri familiari. È facile immaginare che la figlia di Adelaide possa prendere le distanze sia dallo zio sia da Matteo, ma solo la messa in onda della puntata del 13 marzo chiarirà la portata della sua decisione. Parallelamente, Rosa farà una scoperta destinata a generare conseguenze imprevedibili: grazie alle sue indagini verrà a sapere che è stato Umberto a finanziare una delle società di costruzioni coinvolte nei lavori sui terreni vicini al campo inquinato. Una verità che potrebbe aprire un nuovo fronte di tensione.

Sul versante professionale, Valeria otterrà invece un importante successo grazie a Marcello, che riuscirà a procurarle una commessa di rilievo. In ambito sentimentale, Johnny cambierà idea sulla svolta che sembrava pronto a dare al rapporto con Irene: non si dichiarerà più e preferirà soffocare i suoi sentimenti, arrivando persino a spingerla a riavvicinarsi a Cesare.