La puntata de Il Paradiso delle signore in onda martedì 24 marzo alle 16:10 su Rai 1 porterà in scena due momenti destinati a segnare profondamente gli equilibri fra i personaggi. Da un lato, Delia vivrà l’emozione della sua prima notte d’amore con Botteri, un passo che la spingerà a confidarsi con le amiche e a guardare al futuro con occhi nuovi. Dall’altro, Johnny sceglierà di lasciare casa e rifugiarsi nel suo furgone, una decisione che avrà un impatto immediato su Irene, costretta a confrontarsi con un’assenza che pesa più del previsto.

Delia confessa alle amiche la sua prima notte con Gianlorenzo

Delia, ancora scossa e felice per il momento vissuto con Botteri, troverà il coraggio di raccontare alle colleghe la sua prima notte d’amore. La sua confessione porterà un’ondata di leggerezza e complicità, mostrando un lato più maturo e consapevole della ragazza. Intanto, in al Gran Caffè Amato, l’atmosfera sarà tutt’altro che serena: Ciro noterà il malumore di Concetta, sempre più infastidita dalla presenza di Ivana dietro il bancone. Mentre le dinamiche personali si intrecciano, a Il Paradiso delle signore prenderà ufficialmente il via la nuova collezione, dopo l’approvazione dell’abito nude‑look realizzato da Gianlorenzo. L’entusiasmo per il progetto darà energia all’intero grande magazzino, creando un contrasto netto con le tensioni che si muovono sullo sfondo.

Irene sente il vuoto lasciato da Johnny dopo la sua scelta di andare via

Parallelamente, Irene dovrà fare i conti con la decisione di Johnny di lasciare l'appartamento delle Veneri e trasferirsi nel suo furgone. Il gesto del magazziniere, nato dal bisogno di prendere le distanze e rimettere ordine nei propri sentimenti, avrà un effetto immediato sulla ragazza. La sua assenza si farà sentire in ogni dettaglio della giornata, riportando a galla emozioni che Irene aveva cercato di tenere sotto controllo. Il distacco improvviso di Johnny non passerà inosservato: la sua scelta rappresenta un punto di svolta nel loro rapporto, un segnale forte che costringerà Irene a interrogarsi su ciò che prova davvero. Mentre Il Paradiso delle signore si prepara a un nuovo capitolo creativo, la capo commessa si ritroverà a fare i conti con un vuoto che non riesce più a ignorare.