Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un evento destinato a creare scalpore e reazioni contrastanti. Nella puntata che andrà in onda martedì 31 marzo alle 16:10 su Rai 1, Matteo scoprirà che Odile sta per sposare Ettore e ne rimarrà profondamente sconvolto. Di tutt’altro genere sarà invece la reazione di Greta, al settimo cielo perché il suo piano di vendicarsi di suo zio Umberto sarà ormai vicino a concretizzarsi. Intanto, proprio Guarnieri solleciterà la perizia che potrebbe scagionarlo dalle accuse di essere stato a conoscenza dell’inquinamento dei terreni.

Matteo scopre le imminenti nozze di Odile ed Ettore

Matteo farà una scoperta destinata a lasciarlo senza parole e a sconvolgerlo profondamente. Nei precedenti episodi, Portelli aveva dichiarato il suo amore a Odile, ma la ragazza è ufficialmente promessa sposa di Ettore. Il vero colpo di scena arriverà quando il ragioniere de Il Paradiso delle signore vivrà un autentico incubo: scoprirà infatti che il matrimonio non è affatto lontano, anzi. Lo stilista riuscirà a velocizzare i preparativi e ad anticipare il fatidico giorno in cui si unirà in matrimonio con la figlia di Adelaide. Mentre Matteo sarà travolto dalla disperazione per questa notizia, Greta reagirà in modo diametralmente opposto: sarà entusiasta, convinta che il piano architettato con suo fratello Ettore per far pagare Umberto sia ormai vicino alla riuscita.

Va però sottolineato un dettaglio che i fratelli Marchesi non hanno minimamente considerato: ignorano completamente che Odile sia in realtà loro cugina, essendo la figlia biologica del loro zio Umberto. Una verità destinata a esplodere con conseguenze imprevedibili.

Johnny vuole parlare a Irene del loro bacio

Nel frattempo, Umberto sarà impaziente di conoscere l’esito della perizia affidata all’esperto incaricato di analizzare il documento che sembrerebbe contenere la prova del suo coinvolgimento nell’inquinamento dei terreni dove si sono ammalati alcuni bambini. Mentre Guarnieri è convinto che quel foglio sia stato contraffatto, il perito dovrà stabilire se il banchiere abbia ragione oppure no.

Intanto, ci sarà spazio anche per le vicende di Agata che, una volta tornata a Milano, rivelerà ai suoi cari il motivo che l’ha spinta a lasciare Firenze: i lavori di restauro sono stati interrotti. Tuttavia, questa versione dei fatti lascerà perplessi coloro che le stanno accanto, i quali inizieranno a sospettare che la ragazza stia nascondendo qualcosa. Botteri, dal canto suo, comincerà ad avere dubbi sul da farsi con Delia: non saprà infatti se chiederle o meno di sposarlo, soprattutto ora che la fidanzata è in procinto di partire per gli Stati Uniti insieme a Marina Valli. Johnny, invece, vorrà parlare con Irene del bacio appassionato che si è scambiato con lei, ma l’arrivo inaspettato di Cesare rovinerà i suoi buoni propositi e impedirà al giovane di avere un chiarimento con la capo commessa.