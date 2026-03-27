Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per le puntate in onda da martedì 7 a venerdì 10 aprile alle 16:10 su Rai 1 annunciano una settimana ricca di tensioni e colpi di scena. Al centro della scena ci sarà Matteo, sempre più inquieto per il comportamento dei fratelli Marchesi. Un incontro fortuito lo porterà a scoprire qualcosa che potrebbe cambiare gli equilibri della famiglia Guarnieri e mettere in discussione le intenzioni di Ettore. Intorno a lui, le storie sentimentali e familiari dei protagonisti continueranno a evolversi: Irene dovrà fare i conti con le parole di Johnny, Delia vivrà giorni di attesa e Odile si troverà divisa tra il desiderio di sposarsi e la necessità di avere accanto Adelaide.

Matteo spia una conversazione sospetta dei fratelli Marchesi

Il momento decisivo arriverà quando Matteo, per caso, intercetterà una conversazione tra Ettore e Greta Marchesi. Le parole dei due fratelli, cariche di tensione e allusioni, faranno intuire che qualcosa non torna nella loro versione dei fatti. Il giovane Portelli, turbato da ciò che ha sentito, capirà di non poter ignorare la situazione e sceglierà di riferire tutto a Umberto, convinto che il commendatore debba essere messo al corrente dei sospetti che gravano sui Marchesi. La decisione non sarà semplice: Matteo sa di rischiare di compromettere i rapporti con Odile e di attirare su di sé l’ostilità dei Marchesi. Ma la consapevolezza che la giovane Guarnieri potrebbe essere in pericolo lo spingerà a non tacere.

Nel frattempo, Irene, dopo il confronto con Johnny, sembrerà ancora più determinata a sposare Cesare, mentre Delia continuerà a interrogarsi sul futuro con Botteri.

Odile fissa la data delle nozze, Adelaide torna in città

Mentre Matteo affronta i suoi dubbi, Ettore riuscirà a convincere Odile a stabilire la data del matrimonio, nonostante l’assenza di Adelaide la renda insicura. La giovane, divisa tra il desiderio di costruire una nuova vita e il bisogno di avere accanto la madre, accetterà comunque di fare un passo avanti. Il clima cambierà quando Adelaide deciderà di lasciare il convento e tornare a Milano. Il suo rientro, inatteso e improvviso, porterà scompiglio a Villa Guarnieri e alimenterà nuovi interrogativi sulle reali intenzioni dei Marchesi.

Nel frattempo, a Il Paradiso delle signore, Botteri annuncerà una sorpresa che farà discutere le Veneri, mentre Concetta e Irene cercheranno di evitare che Delia resti delusa. In questo intreccio di sospetti e ritorni, la scoperta di Matteo sarà la miccia che accenderà una nuova fase della storia.