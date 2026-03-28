Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, in onda da martedì 7 a venerdì 10 aprile alle 16:10 su Rai 1, raccontano una settimana di partenze, scelte difficili e legami che si mettono alla prova. Rosa si troverà davanti a una decisione importante per il proprio futuro: lasciare Milano per seguire una nuova opportunità legata alla presentazione del libro di Tancredi in Francia. Accanto a lei, Marcello vivrà questo momento con un misto di orgoglio e malinconia, scegliendo di salutarla con un gesto che racchiude tutto ciò che prova. Nel frattempo, al negozio di moda e a Villa Guarnieri, le vite degli altri protagonisti continueranno a intrecciarsi: Agata porterà avanti le sue bugie, Irene sarà travolta da emozioni inattese, mentre Adelaide inizierà a guardare con crescente diffidenza ai fratelli Marchesi.

Rosa si prepara a partire per la Francia, Marcello le fa un dono

Quando Tancredi informerà Rosa della possibilità di seguire la presentazione del suo libro in Francia, la scrittrice capirà che si tratta di un’occasione che non può ignorare. Lasciare Milano, però, significherà allontanarsi da una quotidianità che, nonostante le difficoltà, le ha dato molto, e soprattutto da Marcello. L’uomo, consapevole di quanto questa scelta sia importante per lei, deciderà di sostenerla senza riserve. Prima della partenza, Marcello le farà un regalo dal forte valore simbolico: una guida di Parigi, pensata non solo come strumento pratico, ma come invito a vivere quella esperienza con coraggio e curiosità. Il momento dello scambio sarà carico di emozione, fatto di parole misurate e silenzi che dicono più di qualsiasi dichiarazione.

Rosa partirà con il cuore diviso, ma con la consapevolezza di avere qualcuno che crede in lei.

Agata mente, Adelaide osserva con sospetto i fratelli Marchesi

Mentre Rosa si allontana da Milano, Agata continuerà a raccontare alla famiglia una versione edulcorata della sua vita a Firenze, nascondendo le dimissioni e il disagio che la consuma. La distanza tra ciò che dice e ciò che vive rischierà di diventare insostenibile, spingendola verso una resa dei conti sempre più vicina. Irene, ancora scossa dal legame con Johnny, cercherà di mantenere il controllo, ma ogni incontro con il ragazzo renderà più difficile restare fedele alla strada scelta. Nel frattempo, Adelaide, tornata a Villa Guarnieri, inizierà a osservare con crescente attenzione Ettore e Greta, cogliendo dettagli che alimenteranno i suoi dubbi. In questo quadro di cambiamenti e tensioni, la partenza di Rosa e il regalo di Marcello rappresenteranno uno dei momenti più dolci e malinconici della settimana.