Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 in programma dal 16 al 20 marzo in prima visione assoluta rivelano che Odile si ritroverà su tutte le furie nei confronti del commendatore Umberto Guarnieri, al punto da decidere di lasciare la villa e andare via.

Intanto Rosa Camilli si mostrerà scossa nel momento in cui entrerà in possesso di un nuovo dossier compromettente che riguarda il coinvolgimento del commendatore Guarnieri nel caso dei bambini avvelenati.

Odile chiude con Umberto e lascia la villa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 16-20 marzo

Umberto continuerà ad avere dei seri dubbi nei confronti dei fratelli Marchesi e in particolar modo di Ettore, di cui non si fida affatto.

Odile, però, deciderà di affrontare in prima persona tale situazione e così chiederà spiegazioni allo zio in merito a questi dubbi che lo attanagliano.

Tra i due si accenderà uno scontro decisamente clamoroso e inaspettato che li metterà a durissima prova: Odile questa volta deciderà di non perdonare lo zio, al punto da arrivare a prendere una decisione inaspettata.

La figlia di Adelaide avrà intenzione di chiudere i rapporti con lo zio e, in assenza di sua mamma, andrà via anche da villa Guarnieri per trasferirsi presso l'abitazione di Ettore e sua sorella Greta.

Rosa scossa per una scoperta inaspettata su Umberto nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore previste fino al 20 marzo 2026 su Rai 1, inoltre, rivelano che Rosa Camilli continuerà a indagare sull'intossicazione dei bambini e per portare avanti la sua indagine deciderà di fare una intervista esclusiva al commendatore Guarnieri.

Il colpo di scena inaspettato, però, ci sarà nel momento in cui Rosa entrerà in possesso di nuovi documenti clamorosi e al tempo stesso compromettenti che riguardano proprio la posizione di Umberto.

La giornalista resterà profondamente scossa dall'accaduto, dato che tali documenti rischieranno di avere delle gravissime conseguenze sul futuro professionale di Umberto.

Anche Mimmo vivrà un momento di crisi dopo essere stato per qualche giorno in compagnia di Agata a Firenze.