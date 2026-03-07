Le puntate de Il Paradiso delle signore, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo alle 16:10 su Rai 1, porteranno in primo piano due snodi emotivi destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti: da un lato la rivelazione di Marina, che getterà Matteo in una spirale di responsabilità inattese, dall’altro l’intervento di Ettore, deciso a impedire a Odile qualsiasi confronto con Portelli. Le anticipazioni della settimana rivelano inoltre che, sullo sfondo, le manovre dei fratelli Marchesi, le tensioni familiari e le indagini di Rosa contribuiranno a rendere gli episodi particolarmente ricchi di sviluppi e colpi di scena.

Marina sconvolge Matteo con una notizia inattesa

Per Matteo la settimana prenderà una piega del tutto imprevista. Dopo giorni di incertezze e la decisione di chiudere la relazione con Marina, il giovane si troverà di fronte a una rivelazione destinata a ribaltare ogni sua scelta: l’attrice gli comunicherà di sospettare una gravidanza. La notizia lo metterà di fronte a responsabilità che non potrà più ignorare e lo costringerà a riconsiderare il proprio futuro, proprio mentre i sentimenti per Odile sembreranno farsi sempre più chiari. La possibile maternità di Marina diventerà così un punto di svolta, capace di influenzare non solo la vita di Matteo, ma anche gli equilibri già fragili che lo circondano.

Ettore impedisce a Odile di avvicinarsi a Matteo

Parallelamente, Odile cercherà di ottenere risposte sul viaggio a Londra e sul ruolo di Matteo nella vicenda, ma il suo tentativo verrà bruscamente interrotto da Ettore, deciso a impedirle qualsiasi confronto con Portelli. Il giovane continuerà a esercitare un controllo sempre più rigido sulla figlia di Adelaide, alimentando tensioni e sospetti. Intanto, Rosa proseguirà con determinazione la sua inchiesta sul finanziamento della che Umberto ha concesso alla ditta Meneghini: dopo la pubblicazione dell’articolo, la giornalista si troverà al centro di nuove pressioni e rivelazioni, mentre il documento compromettente che circolerà tra le redazioni renderà il suo lavoro ancora più delicato. In questo intreccio di ostacoli, segreti e manovre, Odile e Matteo si ritroveranno sempre più distanti, mentre la verità continuerà a emergere pezzo dopo pezzo.