Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 24 al 27 marzo, fuori dalla GMM sarà affisso un manifesto che accuserà Umberto di avere speculato sulla salute dei bambini. Inoltre Botteri farà la proposta di matrimonio a Delia.

Johnny, invece, soffrirà per Irene e si allontanerà da lei, mentre Ciro assumerà Ivana in caffetteria.

Delia racconta la sua prima notte d'amore con Botteri

Johnny deciderà di andare via dall'appartamento per trasferirsi nel suo furgone ed Irene sentirà la sua assenza. Intanto Concetta manifesterà apertamente il proprio malumore e Ciro penserà che questo possa essere dovuto alla presenza della nuova arrivata Ivana in caffetteria.

Inoltre Delia racconterà la sua prima notte d'amore vissuta con Botteri.

Nel frattempo in sartoria prenderà al via la nuova collezione dopo che sarà stato approvato il nude-look. In tutto questo, sia Ettore che Greta porteranno avanti le loro azioni ostili contro Odile e presso Villa Guarnieri giungerà una lettera di Adelaide, che Guarnieri consegnerà subito alla nipote.

Marina non è incinta

Ciro si renderà conto che il malessere di Concetta non è dovuto alla presenza di Ivana e quindi Puglisi la assumerà in caffetteria, consentendo così a Mimmo di poter andare a Firenze con Agata. Intanto Marina sarà dispiaciuta visto che non risulterà essere più incinta e questo aspetto le farà mettere in dubbio la sua storia con Matteo.

Inoltre Botteri approfitterà di un servizio fotografico di Delia con il suo abito per farle la proposta di matrimonio.

Nel frattempo Johnny comprenderà di doversi allontanare da Irene. In tutto questo, Ettore impedirà ad Odile di poter vedere Marta ed organizzerà una serata a casa sua, nel corso della quale arriverà la notizia dell'articolo di Rosa sulla Banca Guarnieri ed il suo coinvolgimento nel caso Meneghini. Guarnieri cercherà di rimediare, ma fuori dalla GMM sarà affisso un manifesto che lo accuserà di avere approfittato della salute dei bambini. Questo evento spingerà Ettore a consigliare Odile di assumere una scelta radicale.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Umberto e Matteo hanno continuato a non fidarsi dei fratelli Marchesi e loro hanno deciso di aumentare i loro attacchi nei loro confronti.

Inoltre sono proseguiti i preparativi delle nozze tra Irene e Cesare e Johnny ha aiutato Cipriani, anche se non ha nascosto il suo malessere.

Marina, invece, ha rivelato a Matteo la possibilità di essere in attesa di un bambino, mentre Botteri ha disegnato un abito particolare.