Le anticipazioni dell’episodio de Il Paradiso delle signore che andrà in onda martedì 24 marzo alle 16:10 su Rai 1 rivelano un colpo di scena inaspettato. I telespettatori, infatti, potranno rivedere Adelaide dopo settimane di assenza. Dal convento della riviera ligure, la contessa tornerà a farsi viva e invierà una lettera a Odile: una missiva con cui Adelaide tenterà di riabilitare l’immagine di Umberto agli occhi della loro figlia. Intanto, il commendatore riceverà una telefonata proprio dalla contessa, durante la quale i due affronteranno la delicata situazione che il banchiere sta vivendo.

Adelaide torna a farsi viva nella vita della sua famiglia

Adelaide inizierà a riaffacciarsi lentamente nella vita dei suoi familiari dopo settimane di ritiro in un convento della riviera ligure. La contessa aveva scelto l’isolamento per allontanarsi dallo stress e dalla profonda delusione seguiti alla rottura con Marcello, oltre che per riflettere sul drammatico momento che l’aveva vista perdere il controllo. Dal suo rifugio ligure, Adelaide verrà a sapere che a Villa Guarnieri la situazione è precipitata: la posizione di Umberto è ormai compromessa. Il commendatore, infatti, è rimasto coinvolto nello scandalo dei terreni inquinati sui quali la ditta Meneghini ha costruito e speculato grazie ai finanziamenti della banca Guarnieri.

Adelaide telefona a Umberto e scrive una lettera a Odile

Adelaide, per fare luce sulla delicata vicenda, farà una telefonata dal convento ligure a Umberto e gli dirà chiaramente che è inutile tentare di proteggerla fingendo che a Villa Guarnieri vada tutto bene. La contessa, infatti, è già a conoscenza dello scandalo in cui è precipitato Guarnieri e lo avvertirà con fermezza: "Se c’è qualcosa che non va, lo scoprirò da sola". È quindi ipotizzabile che, in un primo momento, Adelaide non sappia ancora che sua figlia Odile ha lasciato la lussuosa dimora per trasferirsi nell’appartamento dei fratelli Marchesi. Successivamente, Adelaide farà recapitare a Odile una lettera nella quale tenterà di riabilitare in qualche modo l’immagine di Umberto agli occhi della ragazza, rassicurandola che lui non la ingannerebbe per nessun motivo al mondo e aggiungendo anche il motivo: “Ti ama più di quanto immagini”.

Ovviamente, la contessa non potrà rivelare a Odile che Umberto è in realtà suo padre e non suo zio, come lei crede. Intanto, nell’episodio ci sarà spazio anche per le vicende collegate a questa storyline, con una discussione tra Rosa e Tancredi. La giornalista proseguirà la sua inchiesta, mentre l’editore sarà convinto che Umberto non abbia alcuna responsabilità nella vicenda e che il documento incriminante sia soltanto contraffatto. Infine, si tornerà anche su Johnny, che si renderà conto di quanto Irene sia giù di morale da quando lui ha lasciato la casa.