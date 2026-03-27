Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, relative alle puntate in onda da martedì 7 a venerdì 10 aprile alle 16:10 su Rai 1, preannunciano una settimana in cui i sospetti e le tensioni familiari prenderanno il sopravvento. Il ritorno di Adelaide a Milano, dopo il periodo trascorso in convento, porterà un’improvvisa scossa negli equilibri dei Guarnieri e getterà nuova luce sul comportamento dei fratelli Marchesi. Durante una cena apparentemente formale, la Contessa deciderà di affrontare direttamente Ettore e Greta, ponendo loro domande mirate sulla madre Fiona e osservando con attenzione ogni sfumatura delle loro reazioni.

Intorno a questo momento cruciale si muoveranno altre storie: Delia vivrà giorni di incertezza legati a Botteri, Irene cercherà di gestire il turbamento provocato da Johnny, mentre Agata continuerà a nascondere alla famiglia la verità sul suo incarico a Firenze. Nel frattempo, Matteo, sempre più inquieto, seguirà con apprensione gli sviluppi legati ai Marchesi.

Adelaide mette alle strette Ettore e Greta durante una cena

Il rientro della contessa a Villa Guarnieri non passerà inosservato. Adelaide, ancora scossa dal periodo trascorso lontano da Milano, avvertirà immediatamente che qualcosa non torna nel comportamento dei Marchesi. Deciderà così di accettare l’invito a cena nella loro casa, un’occasione perfetta per osservare da vicino Ettore e Greta e capire se i sospetti di Matteo abbiano un fondamento.

La serata, iniziata con toni cordiali, cambierà improvvisamente direzione quando Adelaide, con la sua consueta eleganza tagliente, chiederà ai due fratelli notizie sulla madre Fiona Marchesi. La domanda, posta con apparente innocenza, provocherà un evidente disagio. La contessa, attenta a ogni dettaglio, noterà la tensione e comprenderà che dietro quella famiglia si nasconde qualcosa di più profondo e oscuro. La cena si concluderà in un clima di freddezza, con Adelaide sempre più convinta che i Marchesi non siano affatto trasparenti. Il suo ritorno a Milano, dunque, non sarà solo un gesto affettivo verso Odile, ma l’inizio di un’indagine personale destinata a cambiare gli equilibri della famiglia.

Agata sempre più in difficoltà

Mentre la contessa affronta i Marchesi, Delia, dopo aver scoperto la proposta di matrimonio nascosta nell’abito di Botteri, vivrà giorni di trepidazione. Le amiche cercheranno di frenare il suo entusiasmo, ricordandole che è Botteri a dover fare il primo passo, ma la giovane sarta non riuscirà a nascondere la sua emozione. Irene, invece, dovrà fare i conti con il confronto avuto con Johnny. Le parole del ragazzo, sincere e inaspettate, la metteranno in crisi proprio mentre si prepara a sposare Cesare. Durante le prove dello spettacolo, tra i due accadrà qualcosa che renderà la situazione ancora più complicata. Nel frattempo, Agata continuerà a mentire alla famiglia sul suo incarico a Firenze, nonostante abbia ormai lasciato il lavoro.

La giovane Puglisi si troverà sempre più intrappolata nelle sue bugie, mentre Tancredi informerà Rosa della presentazione del suo libro in Francia e Marcello la incoraggerà a partire, regalandole una guida di Parigi.