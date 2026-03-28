Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per le puntate in onda da martedì 7 a venerdì 10 aprile alle 16:10 su Rai 1 preannunciano una settimana in cui Matteo sarà costretto a prendere posizione. Dopo aver colto una conversazione tra Ettore e Greta Marchesi che lo ha profondamente turbato, il giovane Portelli capirà di non poter restare in silenzio. La scelta di rivolgersi a Umberto per raccontargli ciò che ha scoperto segnerà un punto di svolta non solo per lui, ma per l’intero equilibrio attorno a Odile. Nel frattempo, a Milano, le altre storie continueranno a evolversi: Adelaide porterà avanti i suoi sospetti, Irene vivrà un momento inatteso con Johnny, Rosa si preparerà a lasciare la città, mentre Delia e Agata affronteranno le proprie incertezze.

Matteo rompe il silenzio e mette Umberto in allarme sui fratelli Marchesi

La decisione maturerà lentamente, tra dubbi e notti insonni. Matteo, dopo aver ascoltato parole che lasciano intuire un passato poco limpido tra Ettore, Greta e la loro famiglia, si renderà conto che tacere significherebbe tradire la fiducia di Odile. Consapevole di quanto sia delicata la situazione, sceglierà di cercare Umberto e di raccontargli tutto ciò che ha sentito. Il confronto tra i due sarà teso ma sincero. Umberto ascolterà con attenzione, senza lasciar trapelare troppo le proprie emozioni, ma dentro di sé comprenderà che le informazioni di Matteo non possono essere ignorate. I sospetti sui fratelli Marchesi, già presenti in filigrana, inizieranno a prendere forma concreta, spingendolo a guardare con occhi diversi al futuro matrimonio di Odile.

Adelaide inizia ad avere sospetti su Ettore e Greta

Mentre Matteo e Umberto si muovono su un terreno fatto di sospetti e strategie, Adelaide continuerà a seguire il proprio istinto, osservando i Marchesi con crescente diffidenza e cercando di capire quale ruolo abbia avuto Fiona nella loro storia. Irene, travolta da ciò che accade con Johnny, cercherà di non far trapelare il proprio turbamento, ma ogni incontro con il ragazzo renderà più fragile la sua determinazione a sposare Cesare. Rosa, intanto, si preparerà a lasciare Milano per seguire la presentazione del libro di Tancredi, portando con sé il regalo di Marcello e il peso di un addio non definitivo ma carico di significato. Delia continuerà a vivere nell’attesa di un gesto chiaro da parte di Botteri, mentre Agata si dibatterà tra la necessità di dire la verità e la paura di deludere la famiglia. In questo intreccio di destini, la scelta di Matteo di parlare con Umberto sarà la mossa che potrebbe far crollare la facciata impeccabile dei fratelli Marchesi.